МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Российские военные успешно испытали новую противоракету, она стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане и поразила цель, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Пуск производил боевой расчет противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.

Как подчеркнул командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, новая противоракета "после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

В Минобороны отметили, что система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Последний раз об испытаниях новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в конце октября. А до этого - в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018 года и ноябре 2017-го.

После одного из пусков член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о ракете 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.