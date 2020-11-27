Корвет «Алдар Цыденжапов» впервые применил комплекс «Пакет»

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые применил комплекс «Пакет» против подлодки условного противника, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Испытания корвета в настоящее время проходят в Японском море.

«Корвет осуществил поиск подводной лодки условного противника, на стороне которого выступила одна из дизельных подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил флота, классифицировал ее, установил контакт, а затем впервые выполнил стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом «Пакет», — цитирует сообщение «Интерфакс» в четверг, 25 ноября.

Накануне корвет впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели в заливе Петра Великого в Приморье. Пуск был произведен в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний.