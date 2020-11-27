Глава Пентагона отправился на Ближний Восток

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер отправился с визитом на Ближний Восток, сообщает оборонное ведомство США.

"И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер посещает Ближний Восток. Это его первая зарубежная поездка с тех пор, как он возглавил министерство обороны", - говорится в заявлении.

Миллер планирует встретиться с американскими военными, чтобы поздравить их с днём благодарения. Также он проведёт переговоры с военачальниками США.

У Миллера запланированы и переговоры "с лидерами стран (в которых размещены американские войска - ИФ), чтобы обсудить вопросы нацбезопасности, борьбу против терроризма, противостояние злонамеренным действиям, угрожающим суверенитету и стабильности стран региона".