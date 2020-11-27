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Интерфакс-АВН

Глава Пентагона отправился на Ближний Восток

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер отправился с визитом на Ближний Восток, сообщает оборонное ведомство США.

"И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер посещает Ближний Восток. Это его первая зарубежная поездка с тех пор, как он возглавил министерство обороны", - говорится в заявлении.

Миллер планирует встретиться с американскими военными, чтобы поздравить их с днём благодарения. Также он проведёт переговоры с военачальниками США.

У Миллера запланированы и переговоры "с лидерами стран (в которых размещены американские войска - ИФ), чтобы обсудить вопросы нацбезопасности, борьбу против терроризма, противостояние злонамеренным действиям, угрожающим суверенитету и стабильности стран региона".

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Страны
США
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