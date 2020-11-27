Пора на покой: война в Карабахе показала устарелость буксируемой артиллерии

Говоря о гигантском уроне, понесенном армянской стороной в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, обычно упоминают уничтоженную и подбитую технику действовавших на фронте танковых и мотострелковых частей.

Конечно, итоговые цифры впечатляют, по данным авторов блога Оryx только Т-72 потеряно 190 штук и еще 49 БМП. Поэтому не удивительно, что некоторые из экспертов поспешили заявить о закате эпохи танков.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Потери несли и азербайджанские артиллеристы: уничтожение 100-мм пушки "Рапира". Кадры МО Армении

В то же время, специалистов занимающихся артиллерией озадачила пугающе высокая убыль буксируемой техники - 150 единиц. И, если экипажи, находящиеся за броней "семьдесят вторых" часто имели шансы уцелеть после попадания в них высокоточных боеприпасов, запущенных беспилотниками, то расчеты гаубиц и пушек почти всегда были убиты или получали тяжелые ранения.

Как бы хорошо не маскировались позиции, после первого же залпа их все равно обнаружили бы и поразили. Такая артиллерия очень уязвима, поскольку обладают плохой мобильностью.

Получается, что Д-30 и 2А36 уже пора на покой, как, впрочем, и другим буксируемым артсистемам.

Самоходные же гаубицы с современными автоматизированными системами управления наведением и огнем могут в короткие сроки развернуться, обстрелять противника и уйти в другое место.

К тому же САУ легче оборудовать различными защитными комплексами, что значительно повысит их шансы уцелеть на поле боя.

Дмитрий Лемешко