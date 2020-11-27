Dagens Nyheter (Швеция): чтобы Европа была безопасной, нужны и деньги, и американцы

После распада СССР российская армия была практически уничтожена, и эта ситуация вполне устраивала европейские страны. Но теперь вооруженные силы России действуют быстро, а оснащение у них самое передовое. Шведская газета встревожена и задается вопросом: Байден ведь не бросит нас в беде, если что?

Встревоженная Европа обсуждает роль США и собственную способность обороняться. Это два обязательных элемента целостной политики безопасности

После распада Советского Союза российская армия лежала в руинах. Даже во время войны с Грузией дела у нее еще шли не слишком хорошо. Зато боевые действия на Украине и в Сирии показали, какие устрашающие последствия могут быть у мощного наращивания вооружений и модернизации войск.

Вооруженные силы Кремля действуют слаженно и быстро. В то же время Владимир Путин показал, что не принимает установившийся после Второй мировой войны миропорядок, согласно которому границы стран не передвигаются силой. И эта позиция имеет последствия не только для Балтийского региона. Сейчас у России есть очень мобильные военные ресурсы, продвинутые истребители и ракеты точного наведения, способные поразить самое сердце Западной Европы.

К счастью, у нас есть НАТО. И теперь, когда американские избиратели отстранили от власти Дональда Трампа, этого гробовщика оборонного альянса, Джо Байден, конечно, не бросит нас в беде, ведь так? К сожалению, не все так просто. У США есть в мире и другие интересы, и они уже не первое десятилетие жалуются на европейских нахлебников, которые не желают платить за собственную безопасность.

Новые общеевропейские дебаты были практически неизбежны. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) высказалась первой. Никто не должен "питать иллюзий", что континент может быть в безопасности без НАТО и ее "хребта" - США.

Президент Франции Эммануэль Макрон не согласился. Высказывание немки было "исторически неверным толкованием" ситуации, сказал он, заявив, что Европе нужно сформировать стратегическую автономию. Только тогда мы сможем убедить США, что их друзья относятся к обороне всерьез.

Правы и Крамп-Карренбауэр, к которой всегда прислушивается Ангела Меркель, и Макрон. Но оба упускают половину правды, каждый - свою.

Эта дискуссия отчасти стала эхом прошлого. Франция всегда с подозрением относилась к США и считала la grande nation ("великую нацию", то есть себя - прим. перев.) естественным лидером Европы. В 1960-е годы Шарль де Голль даже выводил страну из военного сотрудничества в рамках НАТО.

Германия, по которой ударили катастрофы первой половины XX века, во время холодной войны с благодарностью принимала защиту от США, а сейчас всегда нервно вздрагивает, когда речь заходит о собственных пушках.

Великобритания, единственная, помимо Франции, серьезная военная держава Европы, всегда поддерживала НАТО и предостерегала от неверных шагов, которые могут ослабить трансатлантический альянс. Брексит внес коррективы в привычную модель. На прошлой неделе Великобритания представила новый большой оборонный проект, но никто точно не знает, как Лондон намерен в будущем вписываться в эту мозаику безопасности.

Без сомнения, Европа должна платить больше за собственную защиту, как и говорит Макрон. В 2014 году НАТО решила, что в ближайшие десять лет ее члены должны поднять траты на оборону до 2% ВВП, однако большинству из них, как ни прискорбно, до этой цели еще очень далеко. И не в последнюю очередь это касается таких крупных стран, как Германия и Италия. Байден на посту президента изменит тон, но не специфику требований. На Россию положиться нельзя.

Но мысль, что европейская армия в обозримом будущем сможет самостоятельно охранять границы Европы без помощи США (и ядерного зонтика), - это голлистская утопия. Напротив, всем надо надеяться, что Джо Байден отменит глупое решение Трампа вывести американские войска из Германии.

Немецкому правительству не следует строить газопроводы вместе с Путиным. А французскому пора перестать верить, что российский президент станет партнером Европы сразу, как только будут сняты санкции, введенные после аннексии Крыма.

К сожалению, у России есть и другие военные ресурсы, помимо нервно-паралитического яда "Новичок". Да и с китайской диктатурой нужно что-то делать.

Избрание Джо Байдена дает западным демократиям шанс начать все заново. В трансатлантическом договоре есть внутренняя мощь, просто Европе (в том числе британцам) и США нужно вкладывать в него усилия - и деньги.

Эпидемия коронавируса истощает силы. Но оборонные мускулы нужно наращивать все равно.

редакционная статья