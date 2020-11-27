Связь с Карабахом: российских миротворцев оснастили «сотовым оружием»

Россия усилила миротворческий контингент в Нагорном Карабахе. Сегодня в НКР переброшен медицинский отряд специального назначения, прибывший из Восточного военного округа. Появились в зоне конфликта и новейшие отечественные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер-3». В составе каждого несколько беспилотников, которые могут отправлять на сотовые телефоны текстовые, аудио- и видеосообщения. Поэтому в войсках «Леер-3» называют сотовым оружием. Как пояснили «Известиям» источники в оборонном ведомстве, эти БЛА будут использовать не для постановки помех, а для массового оповещения местного населения во время гуманитарных операций. Аналогичные задачи «Леер-3» успешно решал в Сирии.

Россия усилила миротворческий контингент в Нагорном Карабахе. Сегодня в НКР переброшен медицинский отряд специального назначения, прибывший из Восточного военного округа. Появились в зоне конфликта и новейшие отечественные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер-3». В составе каждого несколько беспилотников, которые могут отправлять на сотовые телефоны текстовые, аудио- и видеосообщения. Поэтому в войсках «Леер-3» называют сотовым оружием. Как пояснили «Известиям» источники в оборонном ведомстве, эти БЛА будут использовать не для постановки помех, а для массового оповещения местного населения во время гуманитарных операций. Аналогичные задачи «Леер-3» успешно решал в Сирии.

Мирное послание

Как заявил вчера, 25 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, за прошедшие сутки при содействии наших миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись более 2 тыс. беженцев. А всего с момента начала российской гуманитарной миссии — около 15 тыс. человек.

Также, по словам эксперта, передовая группа из 37 военных медиков Восточного военного округа уже прибыла в Армению и выдвинулась в Степанакерт. Там они будут оказывать помощь как российским военнослужащим, так и местному населению.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время в Нагорном Карабахе для оперативного оповещения населения уже завершено сосредоточение новейших комплексов РЭБ «Леер-3».

В состав комплекса «Леер-3» входят три беспилотных летательных аппарата «Орлан-10», модифицированных для задач РЭБ, а также пункт управления на грузовике КамАЗ-5350.

Первоначальной задачей принятого на вооружение в 2015 году комплекса было глушение сигналов сотовой связи стандарта GSM. Через два года его доработали, чтобы расширить возможности для подавления современных сетей 3G и 4G, также нарастили дальность действия.

«Леер-3» способен часами барражировать в заданном районе, имитируя сотовую вышку. При этом он работает даже в районах, где покрытия сети нет вовсе или оно очень слабое. Телефоны автоматически подключаются к наиболее мощному источнику сигнала, которым и выступает беспилотник. Точные характеристики модернизированных для задач РЭБ аппаратов не раскрываются, но «Орлан-10» в базовом разведывательном варианте может находиться в воздухе по 10–12 часов.

— Немногие из систем РЭБ можно применять в мирных целях, но «Леер-3» исключение, — пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Его создавали для работы именно с гражданскими, а не военными сетями. Поэтому и заложили множество полезных функций — от массовой рассылки SMS-сообщений до поиска потерявшихся людей. Особенно БЛА эффективен в местах, где покрытие мобильных сетей слабое или отсутствует вовсе.

Для зарубежных и миротворческих операций актуальна и функция подавления сотового сигнала. Сейчас стало очень популярно взрывать фугасы звонком на прикрепленный к ним телефон. Поэтому беспилотники можно использовать и для защиты колонн с беженцами и грузами. Без связи террористы не смогут привести в действие такие взрывные устройства, считает эксперт.

Гуманитарная миссия

Российские беспилотники уже активно применяли в Сирии не только для боевых, но и для гуманитарных задач. С их помощью мониторили территорию на предмет соблюдения соглашений о прекращении огня и оценивали разрушения инфраструктуры. Министерство обороны организовывало на своем сайте прямые трансляции с БЛА выхода мирных жителей из Алеппо.

Были замечены там и комплексы «Леер-3», способные вмешиваться в работу сетей сотовой связи. В октябре 2016 года глава оборонного ведомства Сергей Шойгу поручил организовать SMS-оповещение жителей восточного Алеппо. Им передавали информацию о маршрутах выхода из города по гуманитарным коридорам.

Применяются рассылки SMS с беспилотника и для воздействия на врагов. В частности, на учениях «Мирная миссия – 2018» условному противнику предлагали сдаться как традиционными способами с разбрасыванием листовок с вертолетов и трансляцией через громкоговорители, так и при помощи комплекса «Леер-3».

Начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщал, что российские военные рассылали вооруженным формированиям SMS с образцами заявок на перемирие.

— Включение в контингент военных специалистов помимо миротворцев — обычная практика, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Мы и в Сирию отправляли медиков, саперов, военных полицейских. Задача ведь не просто стоять на наблюдательных постах и следить за обстановкой, но и восстановить нормальную жизнь в этих районах, способствовать возвращению беженцев. А без того же разминирования это невозможно.

Минобороны уже сообщало о направлении в Нагорный Карабах БЛА для наблюдения за обстановкой. Ничего удивительного, что туда послали и такую специфичную и многофункциональную систему, как «Леер-3». Методы ее использования миротворцами уже отрабатывались Россией на учениях, рассказал эксперт.

Роботы-саперы

В числе нового оборудования, направленного в Нагорный Карабах, Министерство обороны на днях также продемонстрировало робота-сапера «Уран-6». Его будут применять для ликвидации минных полей. Такая техника уже применялась в Сирии и на Северном Кавказе. На 25 ноября оборонное ведомство отчиталось об обследовании в Степанакерте 1 га территории города и более 1,5 км дорог. Уничтожено около полусотни взрывоопасных предметов.

Миротворцы из РФ размещены в Нагорном Карабахе по итогам соглашения, подписанного лидерами России, Армении и Азербайджана 10 ноября. Контингенту из 1960 военных со стрелковым оружием разрешено иметь в Нагорном Карабахе 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Костяк группировки составляет 15-я отдельная мотострелковая бригада. Она сформирована в 2005 году как миротворческая и полностью укомплектована контрактниками. Офицеры и солдаты помимо боевой подготовки изучают международное гуманитарное право и способы проведения подобных операций. Ранее соединение три года использовали в зоне грузино-абхазского конфликта.