Скончался вице-адмирал А.В. Буриличев

Как стало известно, 25 ноября 2020 года от последствий коронавирусной инфекции скончался выдающийся подводник, легендарный начальник Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации вице-адмирал Герой Российской Федерации Алексей Витальевич Буриличев.

Начальник Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации вице-адмирал Герой Российской Федерации Алексей Витальевич Буриличев (1958 - 2020 )

Алексей Витальевич Буриличев родился 13 августа 1958 года в Ленинграде. В 1980 году он с отличием окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.

После окончания училища А. В. Буриличев проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота. С августа 1980 по октябрь 1985 года он был старшим инженером по средствам кораблевождения второго экипажа атомной подводной лодки К-123 проекта 705К, на которой в 1982 году дважды выходил на боевую службу. С августа 1982 по октябрь 1985 года А. В. Буриличев занимал должность помощника командира атомной подводной лодки К-373 проекта 705К.

В 1986 году А. В. Буриличев окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ. После окончания классов был старшим помощником командира атомных подводных лодок К-463 проекта 705К (июль 1986 - сентябрь 1987 годы) и новейшей К-317 "Пантера" проекта 971 (сентябрь 1987 - июль 1992 годы). В июне 1991 года К-317 "Пантера" участвовала в поисковой противолодочной операции Северного флота в северо-восточной Атлантике и Норвежском море. По результатам этого похода А. В. Буриличев был награждён орденом Красной Звезды.

С июля 1992 по июль 1996 года А.В. Буриличев командовал атомной подводной лодкой К-461 "Волк" проекта 971, которая в этот период совершила три боевые службы, провела одну поисковую операцию, участвовала в различных учениях флота. В 1995 и 1996 годах экипаж атомной подводной лодки К-461 "Волк" под его командованием на атомной подводной лодке К-154 "Тигр" проекта 971 завоёвывал призы главнокомандующего ВМФ России и занимал первое место в ВМФ по противолодочной подготовке.

Летом 1996 года во время похода атомная подводная лодка К-461 "Волк" выполняла задачи в удалённых районах Атлантики у побережья США. Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1996 года "за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряжённых с риском для жизни", капитану 1-го ранга Алексею Витальевичу Буриличеву было присвоено звание Герой Российской Федерации.

В июле 1996 года капитан 1-го ранга А.В. Буриличев назначен начальником штаба - заместителем командира 24-й дивизии подводных лодок, а в сентябре 1998 года - командиром 24-й дивизии подводных лодок Северного флота.

В июне 1999 года А.В. Буриличев заочно с золотой медалью окончил Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова. В декабре 1999 года ему было присвоено воинское звание контр-адмирал.

С июля 2000 года по июль 2002 года А.В. Буриличев являлся слушателем Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. По окончании академии был назначен заместителем начальника штаба Северного флота.

С октября 2005 года и до своей смерти А.В. Буриличев являлся начальником Главного Управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации. В декабре 2006 года ему было присвоено воинское звание вице-адмирал. Благодаря энергии и инициативе А.В. Буриличева ГУГИ получило большое и интенсивное развитие. На посту начальника ГУГИ лично принимал участие в походах в море и в глубоководных погружениях, за что трижды был удостоен ордена Мужества (в 2008, 2011, 2016 годах).