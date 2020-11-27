Израиль готовится к войне США и Ирана

Axios: армия Израиля готовится к военному удару США по Ирану

Израиль готовится к военному удару США по Ирану, пишет Axios. Вооруженные силы страны отрабатывают сценарии военных действий на случай, если Тегеран в качестве ответного шага атакует территорию еврейского государства напрямую или через своих союзников в Сирии, Секторе Газа и Ливане. Советник иранского аятоллы Хоссейн Дехган предупреждает, что атака США может вызвать «полномасштабную войну» на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля недавно получила приказ готовиться к тому, что США нанесут удар по Ирану. Это может произойти до того, как глава Белого дома Дональд Трамп покинет свой пост, приводит информационный ресурс Axios слова высокопоставленных израильских чиновников.

Меры по обеспечению готовности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к военным действиям связаны с возможным ответным ударом Ирана по территории Израиля напрямую или через иранских союзников в Сирии, Секторе Газа и Ливане.

Высокопоставленные израильские чиновники говорят, что ожидают получения предварительного уведомления от Белого дома перед любым ударом США по Ирану.

Однако же они обеспокоены тем, что этого времени будет недостаточно для полноценной подготовки. Поэтому Армия обороны Израиля начала выполнять подготовительные мероприятия, предполагая, что атака американских вооруженных сил на Иран весьма вероятна.

На прошлой неделе New York Times сообщила, что Трамп на встрече с высокопоставленными членами своего кабинета, отвечающими за национальную безопасность, поднял вопрос о возможной атаке на предприятие по обогащению урана в городе Нетенз в самом центре Ирана. Трамп вернулся к этой теме после того, как был проинформирован о содержании доклада Международного агентства по атомной энергии о растущих запасах обогащенного урана в Иране.

Высокопоставленные официальные лица, включая вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, предупредили о рисках эскалации во всем регионе. В итоге, по свидетельству присутствовавших на совещании, Трампа удалось убедить в том, что наносить прямой удар по Ирану было бы слишком рискованно, но президент США рассматривал и другие варианты воздействия на Тегеран.

Стоит также отметить, что министр обороны Израиля Бенни Ганц дважды за последние две недели разговаривал с Кристофером Миллером, исполняющим обязанности главы Пентагона.

Военные обсуждали Иран, Сирию и сотрудничество в сфере обороны.

Кроме того, в минувшее воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Саудовской Аравии с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. По словам израильских официальных лиц, одним из основных обсуждаемых вопросов был Иран.

Как сообщало издание Haaretz, премьер-министр Биньямин Нетаньяху также прилетал в Саудовскую Аравию для встречи с Салманом и Помпео. По словам источников издания, на встрече, которая состоялась в городе Неом, также присутствовал глава Моссада Йоси Коэн. В аппарате израильского премьер-министра от комментариев отказались. Полет его самолета был замечен на сайтах отслеживания рейсов.

Старший советник правительства Саудовской Аравии подтвердил встречу Нетаньяху и Салмана и обсуждение ими иранского вопроса, но сказал, что никаких договоренностей достигнуто не было, передавал The Wall Street Journal.

На прошлой неделе Помпео посетил Израиль и несколько стран Персидского залива, чтобы обсудить иранский вопрос.

Представители Госдепартамента, сопровождавшие Помпео, заявили журналистам, что властями США «рассматриваются все варианты» решения иранского вопроса.

Глава американского внешнеполитического ведомства рассказывал про ближневосточную стратегию администрации Трампа, которая фокусируется на Иране как на «центральной угрозе в регионе» и предполагает максимальное давление на Тегеран с целью ограничения его возможности поддерживать ополченцев в Ираке, Ливане и Сирии.

Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи заявил, что «дестабилизирующие действия Ирана по-прежнему имеют место и даже усиливаются в своем размахе» по сравнению с 2019 годом.

Более того, когда Помпео встречался с лидерами стран Персидского залива, Центральное командование США объявило, что стратегические бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress выполнили «краткосрочную и дальнюю миссию на Ближний Восток, чтобы сдержать агрессию и успокоить американских партнеров и союзников».

В свою очередь, Хоссейн Дехган, советник аятоллы Сейида Али Хаменеи и возможный кандидат на предстоящих президентских выборах, заявил на прошлой неделе агентству Associated Press, что военный удар США по Ирану может вызвать «полномасштабную войну» на Ближнем Востоке.

Рафаэль Фахрутдинов