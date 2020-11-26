Войти
N+1

Бразильцы разработают семейство авиационных крылатых ракет

683
0
0
MICLA-BR
MICLA-BR.
Источник изображения: Avibras

ВВС Бразилии заключили с компанией Avibras Industria Aerospacial соглашение, предусматривающее разработку семейства авиационных крылатых ракет большой дальности. Как пишет Flightglobal, проект новых ракет получил название MICLA-BR.

Как ожидается, новые боеприпасы будут основаны на проекте крылатой ракеты AV-TM 300, разработку которой компания Avibras должна завершить до конца 2020 года. Этот боеприпас разрабатывается для запуска с наземной мобильной установки.

Авиационная крылатая ракета MICLA-BR сможет поражать цели на дальности до 300 километров. Боеприпас планируется использовать для поражения радарных установок, постов управления и узлов связи противника.

В настоящее время бразильские военные проводят испытания противокорабельной крылатой ракеты MANSUP национальной разработки. Крылатая ракета имеет в длину 5,6 метра. В полете боеприпас развивает скорость до одной тысячи километров в час.

Ракета способна поражать надводные цели противника на дальности до 70 километров. MANSUP оснащена радиолокационной головкой самонаведения. На базе MANSUP также ведется разработка противокорабельной крылатой ракеты MANAER, предназначенной для запуска с боевых самолетов.

Василий Сычёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Компании
Avibras
Проекты
2020-й год
Похожие новости
05.11.2019
В Китае иронизируют над идеей Индии купить списанный бразильский авианосец "Сан-Паулу"
19.03.2013
Морская пехота ВМС Бразилии планирует закупить 155-мм гаубицы
31.08.2011
Правительство Бразилии профинансирует разработку РСЗО Astros 2020
16.04.2009
ВВС Бразилии объявили международный тендер на закупку БЛА
20.06.2008
Бразилия возобновила тендер на поставку многоцелевых истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 21:00
  • 57
Огневая мощь свободы
  • 26.11 20:17
  • 2
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 26.11 20:05
  • 2
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 26.11 18:40
  • 2
Испытания "Царь-пули" сняли на видео в США
  • 26.11 18:10
  • 347
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.11 17:56
  • 3
Экономия без ущерба
  • 26.11 14:37
  • 6
Предавая друзей
  • 26.11 13:52
  • 2
Минобороны России под санкциями: какие планы строят в США
  • 26.11 12:57
  • 7
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.11 11:04
  • 63
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 08:09
  • 2154
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.11 05:18
  • 126
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 26.11 03:31
  • 1
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 26.11 03:31
  • 1
В России отреагировали на планы США ввести санкции против Минобороны
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»