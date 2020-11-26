Бразильцы разработают семейство авиационных крылатых ракет

ВВС Бразилии заключили с компанией Avibras Industria Aerospacial соглашение, предусматривающее разработку семейства авиационных крылатых ракет большой дальности. Как пишет Flightglobal, проект новых ракет получил название MICLA-BR.

Как ожидается, новые боеприпасы будут основаны на проекте крылатой ракеты AV-TM 300, разработку которой компания Avibras должна завершить до конца 2020 года. Этот боеприпас разрабатывается для запуска с наземной мобильной установки.

Авиационная крылатая ракета MICLA-BR сможет поражать цели на дальности до 300 километров. Боеприпас планируется использовать для поражения радарных установок, постов управления и узлов связи противника.

В настоящее время бразильские военные проводят испытания противокорабельной крылатой ракеты MANSUP национальной разработки. Крылатая ракета имеет в длину 5,6 метра. В полете боеприпас развивает скорость до одной тысячи километров в час.

Ракета способна поражать надводные цели противника на дальности до 70 километров. MANSUP оснащена радиолокационной головкой самонаведения. На базе MANSUP также ведется разработка противокорабельной крылатой ракеты MANAER, предназначенной для запуска с боевых самолетов.

Василий Сычёв