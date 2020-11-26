Правительство определило, кто может претендовать на субсидии для разработки квантовых вычислителей

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на разработку прототипов квантовых процессоров в соответствии с мероприятиями дорожной карты «Квантовые вычисления»; документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

Правилами, в частности, определяется, что юридическое лицо, претендующее на субсидии, должно:

обладать чистыми активами в размере не менее 100 миллиардов рублей;

обладать собственной инфраструктурой для реализации высокотехнологичных проектов;

иметь в штате специалистов с опытом реализации высокотехнологичных проектов не менее пяти лет;

обладать опытом реализации международных высокотехнологичных проектов, стоимость которых превышает 1 миллиард рублей.

Субсидии предназначены для оплаты труда работников, непосредственно занятых выполнением мероприятий дорожной карты; поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг сторонними организациями, в том числе по проведению НИоКР; «формирования экосистемы для развития квантовых вычислений, включая развитие кадрового потенциала»; создания кадрового потенциала; поддержки стартапов.

Распределять субсидии поручено госкорпорации «Росатом». Документ содержит положение о конкурсной комиссии корпорации по отбору претендентов на субсидию и правила отбора комиссией юрлица-получателя субсидии.

Мероприятия «Квантовых вычислений» направлены на реализацию федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».