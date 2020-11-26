Индийские ВМС могут появиться на Балтике

В Калининграде в рамках визита делегации под руководством военно-морского атташе при посольстве Республики Индия в РФ коммодора Маниша Чадха состоялась встреча с командующим Балтийским флотом адмиралом Александром Носатовым.

На встрече в штабе БФ стороны обсудили вопросы военно-морского сотрудничества двух стран, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов. В частности, Александр Носатов отметил высокий уровень подготовки индийских моряков, продемонстрированный на совместных учениях антипиратской направленности, которые состоялись в декабре 2019 года в Индийском океане.

В свою очередь Маниш Чадха сказал, что взаимодействие флотов наших стран требует дальнейшего развития. В ходе обмена мнениями индийская сторона выразила желание провести совместные учения в Балтийском море и принять участие в мероприятиях празднования Дня Военно-морского флота России.

Также военно-морской атташе представил командующему БФ капитана 1 ранга Самиира Мохана Шарму – руководителя группы наблюдения за строительством кораблей для ВМС Индии на российских верфях. Отметим, в рамках этого сотрудничества Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде построил уже целый ряд фрегатов. А в настоящее время по заказу Индии там заложены еще два фрегата – «Тушил» и «Тамала».

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)