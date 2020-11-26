«Лотос» для ВДВ: в России испытают новую «самоходку»

Самоходная артиллерийская установка «Лотос» прошла приемо-сдаточные испытания

В России приступают к предварительным испытаниям авиадесантируемой самоходной артиллерийской установки «Лотос», разработанной для ВДВ. Машина создана на шасси боевой машины десанта БМД-4. «Газета.Ru» - об особенностях новой «самоходки».

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации «Ростех» завершил приемо-сдаточные испытания перспективного самоходного артиллерийского орудия «Лотос» (индекс 2С42). Боевая машина для воздушно-десантных войск подтвердила соответствие заданным тактико-техническим характеристикам; работоспособность всех узлов, механизмов и приборов орудия отвечает требованиям заказчика, сообщили в госкорпорации.

2С42 «Лотос» - российское авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие калибра 120 мм. Проект впервые был представлен на форуме «Армия-2017» в парке «Патриот.

Как пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

новое САО 2С42 для воздушно-десантных войск разрабатывается для замены советской 120-мм авиадесантной самоходной артиллерийско-минометной установки 2С9 «Нона-С». Для унификации с другой техникой ВДВ за основу было взято шасси авиадесантируемой БМД-4М «Садовница».

На 2С42 установлена автоматизированная башня со 120-мм орудием, которое совместимо с широкой номенклатурой 120-мм боеприпасов, в том числе перспективных. Экипаж состоит из четырех человек. САО 2С42 может десантироваться в полностью боеготовом состоянии с военно-транспортных самолетов типа Ил-76 с помощью десантных парашютных систем.

«В связи с необходимостью установки на 2С42 новых крупных агрегатов оригинальный корпус БМД-4М был удлинен при сохранении компоновки и уровня защиты. Общая масса САО 18 т. Все члены экипажа имеют собственные люки и смотровые приборы. Места командира и наводчика оборудованы новыми оптико-электронными прицельными устройствами. Двое членов экипажа размещаются в передней части корпуса, еще двое находятся в боевом отделении», - рассказал Макиенко.

В связи с удлинением корпуса и возросшей общей массой машины оригинальное шасси БМД-4М было увеличено до семи опорных катков - добавлены дополнительно две пары.

Шасси «Лотоса» основано на современных компонентах, что дает преимущества эксплуатационного характера. Новое шасси позволило получить существенный прирост ходовых характеристик.

Так, максимальная скорость САО 2С9 достигала 60 км/ч, тогда как скорость 2С42 на шоссе составляет почти 70 км/ч. Примечательно, что у «Лотоса» при этом удельная мощность ниже, чем у «Ноны-С» - 25 л. с./т против 30.

Запас хода рассчитан на 500 км.

Корпус БМД-4М имеет облегченное противопульное бронирование. Точные его параметры пока неизвестны. САО 2С42 сохраняет такую же защиту, а также получает башню с сопоставимой стойкостью. Таким образом, по уровню защиты от ствольных систем противника «Лотос», как минимум, не уступает находящейся на вооружении технике Воздушно-десантных войск.

Собственное бронирование новой самоходки имеет ограниченную стойкость, и потому живучесть на поле боя предлагается повышать за счет дополнительных средств. В этой связи «Лотос» комплектуется системой оптико-электронного противодействия кругового действия.

По периметру машины установлены датчики излучения систем наведения высокоточного оружия противника. При облучении автоматика разворачивает пусковые установки и отстреливает дымовые гранаты. Последние создают завесу, блокирующую инфракрасное и лазерное излучение. Важной особенностью такой защиты являются ее способность обнаружения излучения со всех направлений и всеракурсный отстрел гранат.

В 2С42 планируется установка нового универсального орудия, представляющего собой дальнейшее развитие 120-мм изделия 2А51 с большей длиной ствола и сочетающего в себе основные качества и возможности пушки, гаубицы и миномета.

Процесс подготовки к стрельбе максимально автоматизирован, что позволяет получить скорострельность до 6-8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы - до 13 км. Появление дополнительных объемов в боевом отделении позволило увеличить боекомплект.

САО «Нона-С» перевозит 20 снарядов, новый «Лотос» - почти вдвое больше.

В Воздушно-десантных войсках России в настоящее время, по некоторым данным, имеется около 750 САО 2С9 «Нона». Примерно треть этого количества находится на оснащении частей и соединений ВДВ. Остальные содержатся на базах хранения вооружения. Таким образом, для замены в полном объеме 2С9 требуется несколько сотен новых «Лотосов». На производство такого количества артиллерийских установок необходимо несколько лет. Эксперты полагают, что в этом случае перевооружение ВДВ продлится, как минимум, до середины 2020-х годов.

2С42 «Лотос» разрабатывается в тандеме с новой артиллерийской машиной управления огнем «Завет-Д», серийное производство обеих машин планируется начать в ближайшее время.

«Завет-Д» создан на базе БТР-МДМ «Ракушка». Разработка машины ведется с 2016 года. «Завет-Д» получил новейшее оборудование, позволяющее обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные. Предполагается также, что оборудование машины будет способно взаимодействовать с военными беспилотными летательными аппаратами различного назначения.

«Завет-Д» должен со временем заменить в воздушно-десантных войсках все устаревшие передвижные пункты разведки и управления огнем типа 1В119 «Реостат», находящиеся на вооружении уже 36 лет.

Кроме небольшой артиллерийской машины управления огнем «Завет-Д», в России разработали и более габаритный автоматизированный комплекс артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Он определяет координаты цели в радиусе 25 км.

Андрей Михайлов