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Интерфакс-АВН

В ЦПК завершился госэкзамен кандидатов в космонавты

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Сергей Волков во время тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 7 августа 2015 года
Сергей Волков во время тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 7 августа 2015 года.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина завершился двухдневный итоговый государственный экзамен у кандидатов в космонавты набора 2018 года, сообщили ЦПК в среду.

"В Центре подготовки космонавтов завершился двухдневный Государственный экзамен у группы кандидатов в космонавты-испытатели набора 2018 года", - говорится в сообщении.

Сегодня итоговое испытание по окончании курса общекосмической подготовки (ОКП) состоялось у Микаева Сергея, Пескова Кирилла, Платонова Олега и Прокопьева Евгения. Днем ранее госэкзамен прошел у кандидатов в космонавты Борисова Константина, Горбунова Александра, Гребенкина Александра и Зубрицкого Алексея.

"Решение о присвоении экзаменуемым звания "космонавт-испытатель" будет принято на заседании Межведомственной квалификационной комиссии (МВКК) по оценке подготовки кандидатов в космонавты-испытатели набора 2018 года", - сообщили в ЦПК.

По данным центра, в состав межведомственной комиссии по приему Государственного экзамена входят представители Центра подготовки космонавтов, ПАО РКК "Энергия", ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, ИМБП РАН.

Набор кандидатов был утвержден в 2018 году межведомственной комиссией во главе с гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным. В состав вошли восемь человек, из которых четверо - военные лётчики и ещё столько же - инженеры.

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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
КАПО Горбунова
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
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