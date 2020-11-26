Европейский беспилотник готов к производству

Европейские страны готовятся к отказу от американских и израильских дронов. Вчера, 24 ноября, пресс-служба Организации по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) объявила о завершении переговоров с корпорацией Airbus Defense and Space и готовности программы MALE RPAS к этапу производства.

OCCAR сообщила, что необходимые условия, стоимость и готовность технологий к производству были соблюдены. Уже в следующем году планируется подписание контракта на разработку, производство и начальную эксплуатационную поддержку 20 беспилотников.

Рендер беспилотника MALE RPAS Источник изображения: occar.int

В OCCAR указывают, что все четыре страны-участницы проекта MALE RPAS одобрили переход программы к этапу производства. Если сроки подписания контракта не будут смещены, то первый полёт европейского дрона может состояться уже в 2025 году, а через три года начнутся поставки серийных беспилотников. Ранее первый полёт MALE RPAS планировался на 2023 год, а в 2025 году участники проекта должны были получить первые образцы дронов.

Консорциум корпораций Airbus Defense and Space, Dassault и Leonardo в 2017 году согласовал общие требования и внешний облик беспилотника, получившего рабочее название MALE RPAS (medium-altitude, long-endurance remotely piloted air system). Участниками проекта являются Франция, Германия, Италия и Испания. Помимо дрона типа MALE, в Европе ведётся разработка беспилотного стелс-бомбардировщика nEUROn.