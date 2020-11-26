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Газета.ru

Минобороны России под санкциями: какие планы строят в США

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Источник изображения: gazeta.ru

США приготовились ввести санкции против Минобороны России

Министерство обороны РФ, институты государственной корпорации "Росатом", два предприятия Роскосмоса и еще ряд организаций могут попасть под санкции США, сообщают СМИ со ссылкой на черновой вариант соответствующего проекта «черного списка». Вашингтон уже дважды за этот месяц вводил санкции против России.

США могут ввести санкции против российского Министерства обороны, некоторых предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного ФГУПа, связанного с администрацией президента России, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области. Это следует из чернового варианта проекта «черного списка», который готовит администрация действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости».

Новые меры связаны с ограничениями, которые, как указано в проекте, собираются объявить против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и 28 организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров в России.

В список, в частности, могут попасть институты государственной корпорации "Росатом", участвовавшей в создании перспективных вооружений, и два предприятия Роскосмоса.

Кроме того, санкции могут распространить на производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

Как отметил знакомый с ситуацией источник РИА «Новости», если санкции утвердят, компаниям в США потребуется получение специальной лицензии для продолжения любых контактов с предприятиями в РФ.

До этого российские космические и атомные компании и учреждения не попадали под ограничения со стороны Вашингтона. Исключение составляет только введенный в прошлом году запрет Пентагона пользоваться российскими услугами при коммерческих запусках спутников, если это представляет угрозу кибербезопасности страны. Соответствующие поправки военное ведомство разместило в конце мая прошлого года на сайте Федерального регистра. Согласно тексту, запрет начнет действовать с 2023 года.

В Пентагоне тогда уточнили, что нововведение относится к коммерческим запускам и затронет «менее 86 небольших организаций».

Госдепартамент 24 ноября текущего года сообщил о санкциях против трех российских организаций ("Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group). В документе ведомства указано, что ограничения предусмотрены третьим разделом закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Они вступили в силу 6 ноября этого года. Санкции запрещают любым правительственным структурам Соединенных Штатов иметь дело с указанными компаниями. Они также лишают права выдавать лицензии на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.

Посол России в США Анатолий Антонов считает введение этих санкций очередным дискриминационным шагом. «Понятно, что такой неконструктивный подход не способствует оздоровлению климата в российско-американских отношениях. Не вызывает сомнений, что односторонние меры США направлены на подрыв экономического потенциала российских компаний», - приводятся слова дипломата на странице дипмиссии в Facebook.

Антонов назвал действия американской стороны нелегитимными и призвал отказаться от безосновательных обвинений.

В качестве альтернативы угрозам и шантажу он указал на политико-дипломатические методы.

Незадолго до этого, 19 ноября, американский минфин объявил о внесении в санкционные списки двух расположенных в России компаний. Под ограничения попали российская строительная компания «Мокран» из Санкт-Петербурга и северокорейская «Генеральная торговая компания "Чхолсан"», филиал которой находится в Москве. Согласно заявлению ведомства, обе компании подали запрос и получили разрешение на выезд из КНДР рабочей силы для труда на территории России.

«Северная Корея имеет долгую историю эксплуатации своих граждан: отправляет их в дальние страны для работы в изнурительных условиях, чтобы финансово поддерживать Пхеньян и его программы [по созданию] вооружений. Страны, которые все еще принимают северокорейских рабочих, должны отправить их домой», - заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.


Лидия Мисник

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2 комментария
№1
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№2
26.11.2020 13:52
Ответ сегодня В.В.Путин обьявит на голубом глазу из Сарова.
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Хорошие заепы у нашего начальства.
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