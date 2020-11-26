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Известия.ru

Эксперт назвал причину запуска ракет США в сторону Крыма

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Стрельба из реактивных систем залпового огня, которую устроили войска США и Румынии на Черном море, в районе Крыма, — это сигнал Москве о том, что внимание Вашингтона всё еще направлено на полуостров. Такое мнение выразил в беседе с URA.RU военный эксперт и политолог Андрей Кошкин в среду, 25 ноября.

«Я склонен трактовать эти вылазки как сигнал, который демонстрирует возрастающие возможности и наращивание военной мощи США. Центром внимания этой мощи продолжает являться Крымский полуостров — территория РФ», — сказал эксперт.

По словам Кошкина, за последними событиями на западном побережье Черного моря стоит прежде всего американское министерство обороны. Он отметил, что Пентагон дает понять, что военнослужащие, которые «несут ответственность за территорию Украины, не снижают активности» и «ведут обучение, планируют операции».

Накануне журнал Forbes сообщил о переброске 19 ноября американских систем дальнего действия HIMARS с авиабазы Рамштайн в ФРГ в Румынию. Там военные провели пуски нескольких ракет, после чего вернули боевые машины на базу в Германию.

Авторы статьи назвали это «посланием» для Москвы. По их мнению, американская армия в Европе «восстановила свою дальнобойную огневую мощь» и хочет, чтобы «россияне это знали».

В Общественной палате Крыма заявили о готовности ответить на любой «ракетный сюрприз» Вашингтона, поскольку российский полуостров надежно защищен современными новейшими противоракетными комплексами.

Военный историк Дмитрий Болтенков заявил «Известиям», что с помощью переброски ракетных установок Соединенные Штаты демонстрируют свои возможности Европе, но Россию это вряд ли впечатлит. Он добавил, что два HIMARS могут выпустить до 12 неуправляемых ракет или две ATACMS, но российская группировка на юге имеет силы для сдерживания такой угрозы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
HIMARS
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