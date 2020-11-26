Комплексы «Бастион-П» на Камчатке

Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная звезда" опубликовала небезынтересный материал Юрия Россолова "Камчатский "Бастион" бьёт без промаха. Береговые ракетчики из края вулканов провели уникальную стрельбу в арктических широтах" о боевой подготовке расчетов подвижного берегового ракетного комплекса 3К55П "Бастион-П" из состава дислоцированной на Камчатке 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Береговых войск группировки Войск и сил на Северо-востоке России Тихоокеанского флота. Напомним, что подвижный береговой ракетный комплекс 3К55П "Бастион-П" со сверхзвуковой ракетой 3М55 "Оникс" разработан и производится АО "ВПК "НПО машиностроения", входяшим в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Самоходная пусковая установка 3С55 из состава подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса 3К55П "Бастион-П", входящего в состав дислоцированной на Камчатке 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Береговых войск группировки Войск и сил на Северо-востоке России Тихоокеанского флота (с) Юрий Россолов / "Красная звезда"

Первая стартовая батарея первого дивизиона подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) "Бастион" Камчатской отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады борется за звание ударной и Кубок главнокомандующего ВМФ России. Подразделение, возглавляемое капитаном Иваном Прохоровым, номинировано на соискание почётного титула и трофея не случайно. В завершающемся учебном году батарея достойно выдержала экзамен по всем видам подготовки, а также выполнила уникальный практический пуск ракеты в арктических широтах зоны ответственности Тихоокеанского флота.

На протяжении последних четырёх лет - с момента образования камчатского дивизиона - первая стартовая батарея ПБРК "Бастион" занимает лидирующие позиции в бригаде. Личный состав подразделения добился значительных успехов в освоении и практическом применении новейшего оружия. Неудивительно, что подчинённым капитана Прохорова доверяют выполнение самых сложных и ответственных задач как в зоне ответственности, так и за её пределами - в районах, где Россия отстаивает свои геополитические интересы. Отдельная страница в истории батареи - это командировки за полярный круг.

- С момента образования дивизиона наша батарея трижды побывала в автономках в арктических широтах, - не без гордости подчёркивает капитан Иван Прохоров. - И каждый раз мы оправдывали оказанное нам доверие.

Командировки на Крайний Север капитан Прохоров называет "автономками" не случайно, поскольку в каждом подобном случае его подразделение действует в буквальном смысле в отрыве от цивилизации - в диких местах, где нет дорог, другой инфраструктуры, где практически нет устойчивой связи, где приходится рассчитывать исключительно на свои силы и на то, что взяли с собой.

- Самое сложное в таких учебных мероприятиях - это подготовка к ним, - рассказывает капитан Иван Прохоров. - Всё должно быть продумано, чтобы ничто не помешало выполнить поставленную задачу. Поэтому мы обращали внимание на любые мелочи, в том числе и в бытоустройстве. Ведь батарея, как правило, выдвигалась в новые районы не на день - два, а на длительный срок.

По прошествии нескольких лет личный состав первой стартовой батареи отработал вопрос подготовки к командировкам до абсолюта. Накопленный опыт систематизирован, в результате подразделение капитана Прохорова всегда отправлялось покорять арктические широты зоны ответственности в прямом и переносном смысле во всеоружии.

По замыслу манёвров, которые проходили в рамках учения с группировкой сил в дальней морской зоне под руководством командующего ТОФ, первая стартовая батарея была разбита на две ударные группы. В каждый из экспериментальных мобильных отрядов входили: пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, БТР-82А и отделение морской пехоты.

Совершив многодневный переход морем, камчатские ракетчики высадились на необорудованном побережье и с ходу совершили семидесятикилометровый марш в глубь территории. Маршрут колонны проходил по пересечённой местности, в некоторых местах по каменным руслам высохших рек. Здесь все уповали на мастерство механиков-водителей и надёжность техники. И железные многотонные монстры, и управляющие ими специалисты не подвели. У механиков-водителей уже был опыт действий в этих местах, к тому же в более сложных погодных условиях - зимой. Так что в заданный район колонна добралась без происшествий.

Прибыв на место, экспедиционеры приступили к обустройству полевого лагеря, стартовых и запасных позиций, определили районы боевого маневрирования.

Отличительная особенность подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион" - его способность выполнять задачи далеко от уреза воды, находясь при этом под прикрытием складок местности. Высокую эффективность работы ПБРК в таких условиях первая стартовая батарея капитана Прохорова подтвердила в прошлом году и вошла в Книгу рекордов Вооружённых Сил страны. Тогда ракетчики из края вулканов первыми в России стреляли из Западного полушария и на максимальном на тот момент удалении от береговой черты. При этом предел комплекса в соответствующем показателе ещё не достигнут. А это значит, что камчатским мастерам ракетного удара есть к чему стремиться, тем более что и другие возможности "Бастиона" до конца ещё не раскрыты. Но личный состав батареи капитана Прохорова идёт в этом направлении семимильными шагами. И яркий тому пример - учение, о котором речь.

Перед одной из ударных групп была поставлена задача выполнить ракетную стрельбу с ходу из глубины территории по цели, находящейся в море.

- Особенностью этой стрельбы стало то, что мы усложнили полётное задание ракеты, - рассказывает капитан Иван Прохоров. - Другими словами, задали крылатому снаряду траекторию, по которой он должен безопасно пройти все складки местности и выйти на прямой пеленг на цель.

До этого момента ещё ни одно из береговых соединений ВС РФ, вооружённых ПБРК "Бастион", не решало подобной задачи. Поэтому камчатские мастера ракетного удара прекрасно осознавали, какая ответственность на них возложена и какого результата от них ждут. Но подчинённым капитана Прохорова не привыкать быть первооткрывателями. За их плечами, как мы уже говорили, был опыт боевой работы в арктических широтах, а новый нюанс в ракетной стрельбе только подогрел их интерес и стал своего рода вызовом профессионализму ракетчиков, они не имели права спасовать.

В итоге эксперимент завершился триумфом личного состава первой стартовой батареи. Ракета филигранно выполнила полётное задание, вышла на стратегический простор и поразила надводную цель, что подтвердили средства объективного контроля.

По словам капитана Прохорова, этот успех - заслуга многих, ведь, как известно, ракетное оружие - коллективное. И тем не менее последнее слово всё же за экипажем пусковой установки. От того, насколько профессионален каждый номер боевого расчёта, как подготовлена материальная часть, зависит окончательный результат.

В данном эпизоде учения солировал боевой экипаж под командованием старшего лейтенанта Алексея Тумайкина. Все номера расчёта, по праву считающегося одним из лучших в дивизионе и соединении в целом, служат в батарее с момента её образования. Впрочем, как и весь остальной личный состав подразделения. Отсутствие текучки - один из залогов успеха батареи, которой командует капитан Иван Прохоров.

В первой стартовой батарее имеется костяк - военнослужащие, на которых командир может во всём положиться. Поэтому последние несколько лет работа в коллективе (как шутит капитан Прохоров) строится по "принципу крылатой ракеты": приказал - забыл. Безоговорочное доверие, образцовая исполнительность.

Как и в любом крепком воинском коллективе, есть в батарее свои мэтры - профессионалы с большой буквы и старожилы соединения, - к которым капитан Прохоров не стесняется обращаться за советом и помощью.

- Вся материальная часть батареи держится на начальнике расчёта транспортирования ракет старшем сержанте Олеге Сарайкине и старшем технике-операторе старшем прапорщике Сергее Паровике, - отмечает капитан Иван Прохоров. - Сергея Паровика по праву можно назвать гуру ракетного удара. На его счету более тридцати пусков - это абсолютный рекорд Вооружённых Сил страны.

В числе передовиков также техник-оператор старший прапорщик Талгат Адршин, который, по словам командира, не только прекрасный специалист, но и отменный хозяйственник. Благодаря его стараниям, расторопности и заботам личный состав батареи никогда не испытывал бытовых неудобств в командировках, даже посреди тундры в арктических широтах. Ракетчики всегда принимали пищу в комфортных условиях, а также удовлетворяли гигиенические нужды в импровизированной бане с парной.

Отдельных слов признательности заслужили также механики-водители старший матрос Сергей Антонов и матрос Роман Кусманбетов, с которыми капитан Прохоров проехал не одну сотню километров и по горным склонам, и по нехоженой тундре. Военнослужащие, управляющие многотонными восьмиколёсными железными монстрами, ни разу не дали повода усомниться

в их профессионализме.

За четыре года упорной работы личный состав батареи добился практически абсолютной слаженности и взаимопонимания.

О том, каков здесь микроклимат, красноречиво говорит и то, что никто из военнослужащих не припомнит, когда командир подразделения последний раз повышал на них голос.

Генератором здоровой атмосферы в батарее является, конечно же, командир, который всегда и везде действует по принципу "делай как я". И это касается всех видов подготовки. Если нужно сдавать норматив по РХБЗ, капитан Иван Прохоров делает это первым, причём традиционно на оценку "отлично". Идёт проверка физической подготовки - командир в авангарде, задаёт тон всем и служит примером каждому в отдельности. А поучиться у него есть чему. Офицер и бегает так, что за ним только поспевай. И подтягивается на перекладине столько раз, что любой профессиональный спортсмен позавидует. Его личный рекорд в этой дисциплине - 40 подтягиваний.

У такого командира априори не может быть плохих подчинённых. Что и подтвердила итоговая проверка, когда личный состав батареи сдавал нормативы на подтверждение звания ударной. Все испытания пройдены с честью, и теперь батарея ожидает вердикта. Параллельно подготовлены и отправлены документы на приз главнокомандующего ВМФ РФ: уникальная стрельба камчатских ракетчиков за полярным кругом не могла остаться незамеченной. Капитан Иван Прохоров и его подчинённые уверены в своём успехе, тем более что в прошлом году уже становились обладателями почётного кубка и знают, какой ценой он достаётся. В любом случае камчатские мастера ракетного удара по итогам года оставили яркий след, который непременно отразится в дальнейшей учебно-боевой работе и послужит очередной отправной точкой для новых побед и свершений всей бригады.

Петропавловск-Камчатский

Самоходные пусковые установки 3С55 из состава подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса 3К55П "Бастион-П", входящего в состав дислоцированной на Камчатке 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Береговых войск группировки Войск и сил на Северо-востоке России Тихоокеанского флота (с) Юрий Россолов / "Красная звезда"