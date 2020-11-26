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Военно-промышленный курьер

Инновационные разработки идут в российскую армию

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России за последние четыре года в 10 раз выросло число инновационных разработок, отобранных для реализации в интересах Вооруженных сил страны.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерала армии Павел Попов на итоговом заседании комиссии военного ведомства по инновационным проектам и технологиям.

Он отметил, что в текущем году велась активная работа по упрощению механизмов и сокращению сроков внедрения передовых разработок, выполняемых предприятиями в инициативном порядке. Разработаны и введены в действие нормативные документы Минобороны России по организации процесса открытия инициативных работ.

В этой связи, указал он, в рамках работы комиссии приобретает особую значимость проведение военно-технических экспериментов по отработке перспективных технологий, а также подтверждению характеристик перспективных образцов военной и специальной техники, разработанных организациями в инициативном порядке. Генерал констатировал, что в 2020 году организовано проведение двух военно-технических экспериментов в интересах ВМФ и ВКС, а также осуществлены апробации инновационных разработок в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

«Одной из основных площадок по проведению военно-технических экспериментов и апробации результатов инновационных проектов стал Военный инновационный технополис «ЭРА», - сказал Попов, обратив внимание на увеличение количества инициативных разработок, отобранных для реализации в интересах Вооруженных сил страны.

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Минoбороны РФ
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Военные учения
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