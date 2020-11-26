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РИА Новости

Индия захотела провести совместные учения с Балтийским флотом

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Совместное маневрирование индийских и российских военных кораблей во время военно-морских учений "ИНДРА - 2014"
Совместное маневрирование индийских и российских военных кораблей во время военно-морских учений "ИНДРА - 2014".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

МОСКВА, 25 ноября/ Радио Sputnik. Индийская военная делегация выразила желание провести совместные учения с Россией в Балтийском море, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Вопрос затрагивался в рамках протокольной встречи военно-морского атташе при посольстве Индии в РФ коммодора Маниша Чадха с командующим Балтийским флотом адмиралом Александром Носатовым в рамках визита индийской военной делегации в Калининград.

Стороны обсудили вопросы военно-морского сотрудничества двух стран в сфере совместных учений в море.

"В ходе обмена мнениями индийская сторона выразила желание провести совместные учения флотов двух стран в Балтийском море и принять участие в мероприятиях празднования Дня Военно-морского флота России", – говорится в распространенном сообщении.

Александр Носатов отметил высокий уровень подготовки военных моряков Индии в рамках совместного учения антипиратской направленности "Индра-2019", прошедшего в декабре прошлого года.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ опасаются "третьей мировой войны" из-за инцидентов с эсминцами США.

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Страны
Индия
Россия
США
Чад
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
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