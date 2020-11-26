Индия захотела провести совместные учения с Балтийским флотом

МОСКВА, 25 ноября/ Радио Sputnik. Индийская военная делегация выразила желание провести совместные учения с Россией в Балтийском море, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Вопрос затрагивался в рамках протокольной встречи военно-морского атташе при посольстве Индии в РФ коммодора Маниша Чадха с командующим Балтийским флотом адмиралом Александром Носатовым в рамках визита индийской военной делегации в Калининград.
Стороны обсудили вопросы военно-морского сотрудничества двух стран в сфере совместных учений в море.
"В ходе обмена мнениями индийская сторона выразила желание провести совместные учения флотов двух стран в Балтийском море и принять участие в мероприятиях празднования Дня Военно-морского флота России", – говорится в распространенном сообщении.
Александр Носатов отметил высокий уровень подготовки военных моряков Индии в рамках совместного учения антипиратской направленности "Индра-2019", прошедшего в декабре прошлого года.
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