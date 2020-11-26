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ТАСС

Ростех опубликовал видео испытаний самоходки для ВДВ "Лотос"

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Боевая машина десанта — 4 модернизированная (БМД-4М)
Боевая машина десанта — 4 модернизированная (БМД-4М).
Источник изображения: © Фото : Николай Донюшкин

Артиллерийская установка прошла 400 км и произвела 14 выстрелов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Авиадесантируемая самоходная артиллерийская установка "Лотос", разработанная в ЦНИИточмаш (входит в Ростех) для ВДВ на шасси боевой машины десанта БМД-4М, успешно завершила приемо-сдаточные испытания. Об этом в среду сообщили в Ростехе.

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации "Ростех" завершил приемо-сдаточные испытания 120-миллиметрового перспективного самоходного артиллерийского орудия "Лотос" (индекс 2С42). Боевая машина для воздушно-десантных войск подтвердила соответствие заданным тактико-техническим характеристикам", - сообщили в Ростехе.

Испытания позволили оценить работоспособность всех узлов, механизмов и приборов орудия, всего их программа включала в себя более 50 пунктов. В частности, "Лотос" прошел 400 км и произвел 14 выстрелов. Военные представители в ЦНИИточмаш подписали документ, подтверждающий соответствие опытного образца самоходки рабочей конструкторской документации и готовность машины к предварительным испытаниям.

"Боевая машина полностью соответствует требованиям по весогабаритным характеристикам и при этом обладает внушительными скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы. Мы ожидаем, что следующий этап - предварительные испытания - начнется уже в этом году", - приводят в госкорпорации слова индустриального директора Ростеха Бекхана Оздоева.

"Лотос" создан на шасси, унифицированном по узлам и агрегатам с БМД-4М. Самоходка оснащена боевым отделением со 120-миллиметровым орудием с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы. Машина имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 км/ч, мощность двигателя - 450 л. с., запас хода - не менее 500 км. Боевой расчет состоит из четырех человек. Дальность стрельбы - до 13 км.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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