Российские миротворцы контролируют передачу Азербайджану Кельбаджарского района в Карабахе

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - В среду под контролем российских миротворцев началась передача Кельбаджарского района Азербайджану, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"С 00.00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне", - сообщил Конашенков.

Как ранее сообщал командующий российский миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов, 20 ноября азербайджанской стороне при участии российских миротворцев была передана территория Агдамского района.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе развёрнут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.