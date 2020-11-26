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ЦАМТО

Парламент Германии одобрил покупку многоцелевых вертолетов "Си Тайгер"

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Военные вертолёты NH90, Tiger и Gazelle Германии и Франции
Военные вертолёты NH90, Tiger и Gazelle Германии и Франции.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 25 ноября. По информации Минобороны Германии, ВМС страны получат новые вертолеты для оснащения фрегатов – "Си Тайгер", которые будут использоваться в основном для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника.

Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение на закупку 31 многоцелевого вертолета около 2,7 млрд. евро. Помимо поставки "Си Тайгер", контракт будет включать различные принадлежности, запасные части и учебные материалы.

Согласно планам, к концу 2025 года "Си Тайгер" должны заменить вертолеты "Си Линкс" Mk.88A, состоящие на вооружении с 1980-х гг.

Как и корабельный транспортный вертолет "Си Лайон", "Си Тайгер" будет разработан на базе корабельного варианта NH-90 – NFH-90, разработанного NHIndustries, являющейся совместным предприятием Airbus Helicopters, Leonardo и Fokker Aerostructures. Новые вертолеты будут оборудованы для выполнения различных задач.

Как заявлено, вертолеты в составе фрегатов ВМС Германии будут выполнять широкий спектр задач. Новые "Си Тайгер" в перспективе станут единственными многоцелевыми боевыми вертолетами Бундесвера. Они обеспечат защиту фрегатов от атак противника с близкого расстояния. Вооруженные торпедами или управляемыми ракетами вертолеты будут использоваться для противолодочной и противокорабельной борьбы. Кроме того, "Си Тайгер" сможет выполнять задачи по транспортировке грузов на корабли, участвовать в поисково-спасательных операциях. Находящиеся на борту вертолеты значительно расширяют возможности фрегатов.

Бундесвер ожидает, что разработка "Си Лайон" и "Си Тайгер" на единой платформе позволит получить преимущества с точки зрения обучения и технического обслуживания, а также благодаря унификации применяемого оборудования и запасных частей. Многоцелевой "Си Тайгер", в первую очередь, разработан и оборудован для выполнения боевых задач, а "Си Лайон" – для поисково-спасательных операций, а также перевозки войск и грузов.

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Германия
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NH90
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