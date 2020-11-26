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Известия.ru

Эксперт прокомментировал переброску США систем HIMARS по Европе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sgt. Dustin Biven

Переброской ракетных установок США демонстрируют свои возможности Европе, но Россию это вряд ли впечатлит. Так, в среду, 25 ноября, военный историк Дмитрий Болтенков прокомментировал «Известиям» недавние перемещения ракетных систем дальнего действия HIMARS из Германии в Румынию и обратно.

По его словам, в последнее время США неоднократно проводили учения по переброске своих реактивных систем залпового огня в различные регионы Европы.

«Такими действиями американские военные демонстрируют свою возможность по проекции силы в рамках Европы. Но вряд ли Россию и силы Южного военного округа такая демонстрация впечатлит», — подчеркнул Болтенков.

Он отметил, что HIMARS могут пускать не только обычные неуправляемые ракеты, но и высокоточные ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Два HIMARS могут выпустить до 12 неуправляемых ракет или всего две ATACMS, однако российская группировка на юге обладает силами, чтобы сдержать такую угрозу.

Ранее в этот день журнал Forbes написал о переброске американских систем дальнего действия HIMARS 19 ноября с авиабазы Рамштайн в Германии в Румынию, где они выпустили несколько ракет, а затем вернули боевые машины на базу в ФРГ.

Авторы статьи посчитали это «посланием» для Москвы. Они утверждают, что американская армия в Европе «восстановила свою дальнобойную огневую мощь» и хочет, чтобы «россияне это знали».

В Общественной палате Крыма ответили на публикацию, заявив о готовности ответить на любой «ракетный сюрприз» США, поскольку Крым надежно защищен современными новейшими противоракетными комплексами.

В начале августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США проводят перегруппировку своих сил в Европе для продвижения к границам России. По его словам, Вашингтон собирается усилить «сдерживание» Москвы и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ.

В тот же день глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что наращивание военного присутствия США в Европе влечет за собой деградацию в сфере безопасности на континенте.

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