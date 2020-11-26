Войти
Lenta.ru

В США российскую «Луну-25» назвали рудиментом

783
0
-1
Источник изображения: Кадр: Роскосмос-ТВ / YouTube

Первая российская миссия «Луна-25» к естественному спутнику Земли «выглядела бы хорошо в начале 2000 года», а сейчас менее амбициозна китайской Chang'e 4, заявил РИА Новости научный сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США) Джонатан МакДауэлл.

По его словам, китайская Chang'e 5 создает угрозу того, что «Луна-25» вообще станет рудиментом. Говоря о российской лунной программе, эксперт отметил ее «отставание после многолетних задержек» от соответствующих проектов США и Китая.

Космический аппарат Chang'e 5 специалист назвал более функциональным, чем советские серии E-8-5, использовавшиеся в 1960-1970-х годах для доставки на Землю образцов лунного грунта. Возможные трудности в реализации данной китайской миссии на Луну эксперт связал с необходимостью осуществления стыковки на окололунной орбите при возвращении на Землю.

В ноябре в Китае с космодрома Вэньчан запустили тяжелую ракету Long March-5 с миссией Chang'e 5, в ходе которой планируется в течение 23 суток доставить на Землю образцы лунного грунта. Аналогичное США и СССР делали около 40 лет назад.

В январе 2019 года Китайское национальное космическое управление обнародовало видео первой в мире мягкой посадки на обратную сторону Луны. Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января. До этого ни одна страна в мире не высаживалась на обратной стороне Луны. Пуск ракеты среднего класса Long March 3B с лунной станцией состоялся в декабре 2019 года с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань).

В июне 2018 года издание NASASpaceFlight.com сообщило, что первая российская лунная миссия «Луна-25» («Луна-Глоб») сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами.

Последняя советская миссия на Луну («Луна-24»), в ходе которой на Землю со спутника были доставлены образцы грунта, состоялась в 1976 году. В ходе уже российской миссии «Луна-25» планируется отправка спускаемого аппарата, который должен совершить посадку в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны. Запуск российской миссии, изначально запланированной на 2016-й, неоднократно переносился. В настоящее время запуск «Луна-25» намечен на 2021 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
CNSA
Проекты
Луна
Похожие новости
25.11.2020
Третьим будет: Китай полетел за лунным грунтом
06.08.2020
Зачем людям возвращаться на Луну? За и против пилотируемых экспедиций
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
04.02.2019
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 21:00
  • 57
Огневая мощь свободы
  • 26.11 20:17
  • 2
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 26.11 20:05
  • 2
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 26.11 18:40
  • 2
Испытания "Царь-пули" сняли на видео в США
  • 26.11 18:10
  • 347
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.11 17:56
  • 3
Экономия без ущерба
  • 26.11 14:37
  • 6
Предавая друзей
  • 26.11 13:52
  • 2
Минобороны России под санкциями: какие планы строят в США
  • 26.11 12:57
  • 7
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.11 11:04
  • 63
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 08:09
  • 2154
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.11 05:18
  • 126
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 26.11 03:31
  • 1
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 26.11 03:31
  • 1
В России отреагировали на планы США ввести санкции против Минобороны
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»