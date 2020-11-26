Представителем Рогозина по иску к СМИ стал Добровинский

Юрист Александр Добровинский стал официальным представителем главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который подал в Останкинский суд иск к СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 25 ноября.

«Представителем Рогозина в суде будет Александр Добровинский», — сказал собеседник агентства.

Добровинский пока не прокомментировал эту информацию. В суде агентству отказали в комментариях.

Ранее в этот день ТАСС со ссылкой на пресс-службу Останкинского суда Москвы сообщало, что Рогозин подал в суд на три издания и потребовал выплатить ему 300 тыс. рублей.

Суд рассмотрит иск 15 декабря в 15:00 мск.

Ответчиками по иску проходят ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели». Речь идет о статьях на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru, которые основаны на публикации газеты «Новые Известия» от 1 октября 2018 года.

Согласно исковым требованиям, глава «Роскосмоса» просит признать сведения, содержащиеся на сайтах этих СМИ, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию и обязать удалить эти данные из интернета после вступления решения в законную силу. Рогозин также требует взыскать моральный вред в размере 300 тыс. рублей — по 100 тыс. рублей с каждого издания.

В «Роскосмосе» не стали комментировать детали этого иска.

«Данный иск о защите чести и достоинства подан физическим лицом и не касается госкорпорации «Роскосмос», — отметили в госкорпорации.

Рогозин написал в своем Facebook, что передаст деньги, «взысканные с клеветников», в детский дом, а копию платежки опубликует в соцсети.

Александр Добровинский ранее представлял интересы потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. 30 октября сообщалось, что Адвокатская палата города Москвы лишила его статуса за нарушение статьи Кодекса профессиональной этики адвоката.