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РИА Новости

Правящая партия Японии поддержала размещение американской системы ПРО

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Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США
Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. Pendergrass

ТОКИО, 25 ноя - РИА Новости. В правящей партии Японии поддержали систему раннего обнаружения Aegis морского базирования, сочтя ее единственным возможным вариантом, сообщило в среду информационное агентство Киодо.

По его данным, законодатели от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии обсудили планы размещения системы Aegis на двух кораблях взамен отвергнутого американского проекта наземной ПРО Aegis Asore.

"Если мы сравним все планы, то у нас нет никаких других вариантов, помимо строительства кораблей с системами Aegis", - приводит Киодо слова представителя участвующей в совещании группы политиков ЛДП Таку Оцуки.

Как уже сообщалось, строительство двух эсминцев с системой Aegis для ПРО обойдется Японии более чем в 500 миллиардов иен (4,8 миллиарда) долларов, что окажется дороже системы Aegis Аsore.

Ранее в этом году Япония отказалась от наземного размещения на территории страны предлагаемой США системы ПРО под предлогом технических проблем и растущих цен.

Aegis Аsore обошелся бы Японии в 400 миллиардов иен. А размещение системы ПРО на новых кораблях с дополнительными расходами может увеличить стоимость ее до 700 миллиардов иен, а строительство кораблей для этого займет по меньшей мере пять лет.

Решение должно быть принято к концу года.

Япония хочет построить новые средства ПРО под предлогом защиты от баллистических ракет КНДР, которые в прошлом неоднократно пролетали во время испытаний над японской территорией.

В июне этого года Япония отказалась от размещения американской системы раннего обнаружения Aegis Asore в префектуре Акита, причиной была названа опасность падения на жилые дома отработанных частей ракет-перехватчиков. В этой связи японцы рассматривали создание своей системы ПРО на кораблях или плавучих морских платформах, от которых потом отказались в пользу кораблей.

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КНДР
США
Япония
Продукция
Иджис
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