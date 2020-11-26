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Российская газета

Бывшие украинские Т-72 бросили в бой в Эфиопии

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Источник изображения: rg.ru

В Эфиопии продолжаются бои между правительственными войсками и мятежными формированиями Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Стороны используют разные виды тяжелых вооружений, в том числе реактивные системы залпового огня, артиллерию различных калибров, а также бронетехнику.

Сообщается о потерях, среди которых и танки. И, если первоначально появлялись данные об уничтожении старых Т-55 и Т-62, то теперь уже известно о том, что НФОТ лишился первого Т-72Б1.

Судя по обнародованным в Сети изображениям, боевая машина получила незначительные повреждения или была брошена из-за технической неисправности.

Как известно, Эфиопия за 100 млн долларов закупила на Украине более двух сотен бывших советских "семьдесят вторых", большая часть из которых просто прошла капитальный ремонт без модернизации.

Заказчик не стал приобретать 12,7-мм зенитные пулеметы НСВТ "Утес". Вместо них устанавливали китайские Type 85 (W-85) или ДШКМ.

В настоящее время такие танки имеются по обе линии фронта - мятежникам удалось захватить часть военного имущества дислоцировавшихся в этом регионе воинских частей.

С Украины также было получена небольшая партия Т-72УА1 с харьковскими двухтактными дизельными двигателями 5ТДФМА-1 мощностью 1050 л.с. На них была установлена динамическая защита "Нож" и оборудование, позволяющее применять противотанковые управления ракеты "Комбат". Такая техника в боях пока не участвовала.



Алексей Моисеев

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Страны
Китай
Украина
Эфиопия
Продукция
Т-55
Т-62
Т-72
Т-72Б
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