Американские истребители вооружили советскими ракетами

Американские истребители F-14 Tomcat ВВС Ирана, вооруженные советскими ракетами Р-27. Фото: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/pYOryBwM2r — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 25, 2020

В Сети появились фото истребителей F-14 американского производства с подвешенными под крыльями советскими ракетами Р-27. Совместить оружие противников в холодной войне удалось ВВС Ирана.

Grumman F-14 Tomcat - американский двухместный истребитель четвертого поколения с изменяемой геометрией крыла. Выпускался с 1974 по 1992 годы. Иран - единственная страна, куда самолет поставлялся из США в период потепления отношений. В американской авиации F-14 заменен на F/A-18 Hornet (официально ВМС США продолжают эксплуатировать палубную версию истребителя). На вооружении ВВС Ирана находится 43 Tomcat. После охлаждения отношений исламская республика наладила собственное производство запчастей для этих самолетов.

Р-27 - советская управляемая ракета средней дальности класса "воздух-воздух". Ее разработка началась в СССР, производство было организовано уже в России. Современные модификации ракеты обеспечивают поражение самолетов, беспилотников и крылатых ракет. Кроме ВКС России, Р-27 стоит на вооружении восьми стран. Собственную версию ракеты выпускает Украина.

Антон Валагин