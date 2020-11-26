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Российская газета

Американские истребители вооружили советскими ракетами

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появились фото истребителей F-14 американского производства с подвешенными под крыльями советскими ракетами Р-27. Совместить оружие противников в холодной войне удалось ВВС Ирана.

Grumman F-14 Tomcat - американский двухместный истребитель четвертого поколения с изменяемой геометрией крыла. Выпускался с 1974 по 1992 годы. Иран - единственная страна, куда самолет поставлялся из США в период потепления отношений. В американской авиации F-14 заменен на F/A-18 Hornet (официально ВМС США продолжают эксплуатировать палубную версию истребителя). На вооружении ВВС Ирана находится 43 Tomcat. После охлаждения отношений исламская республика наладила собственное производство запчастей для этих самолетов.

Р-27 - советская управляемая ракета средней дальности класса "воздух-воздух". Ее разработка началась в СССР, производство было организовано уже в России. Современные модификации ракеты обеспечивают поражение самолетов, беспилотников и крылатых ракет. Кроме ВКС России, Р-27 стоит на вооружении восьми стран. Собственную версию ракеты выпускает Украина.


Антон Валагин

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
F-18
Проекты
БПЛА
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