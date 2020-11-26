Парки ВДВ пополнили новые боевые машины

Дислоцированная в Новороссийске горная десантно-штурмовая дивизия ВДВ получила в среду около четырех десятков новых бронемашин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", а также более 3 тысяч современных автоматов АК-12. Точнее говоря, технику и вооружение передали кубанскому казачьему полку крылатой пехоты.

"Эти боевые машины - плавающие и не имеющие аналогов по своим характеристикам. Они в разы легче танков и немногим уступают им в огневой мощи. А в скорости, маневренности и запасе хода во многом превосходят", - сказал на церемонии приемки нового арсенала заместитель командующего ВДВ России по материально-техническому обеспечению генерал Нариман Тимергазин.

Новороссийское соединение не единственное в десантных войсках, получившее в этом году новую технику. Обновление шло в парках всех дивизий и бригад ВДВ. По данным Минобороны России, они пополнились более чем двумя с половиной сотнями различных машин. Помимо уже упомянутых БМД-4М и "Ракушек", на вооружение приняли модернизированные боевые машины десанта БМД-2КА-У, бронетранспортеры БТР-Д, БТР-82АМ, мастерские технического обслуживания МТО-УБ2 и много чего другого.

Однако о первых двух образцах стоит сказать отдельно, поскольку это базовая техника наших "голубых беретов". БМД-4М - модернизированная боевая машина десанта четвертого поколения. Она оснащена боевым модулем "Бахча-У", который практически полностью унифицирован с вооружением БМП-3. При массе 14 тонн машина имеет 100-мм орудие, которое также служит пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет "Аркан" (боекомплект состоит из 34 снарядов и 4 ракет), 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А72 с боекомплектом в 500 снарядов и спаренный с ней пулемет калибра 7,62 миллиметра. БМД-4М способна развивать скорость до 70 км/ч, а также плавать со скоростью до 10 км/ч. Экипаж машины состоит из трех человек, она также может перевозить до пяти десантников.

БТР-МДМ - десантируемый бронетранспортер массой 13,2 тонны. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава, боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты. На бронетранспортере установлены два пулемета. Его экипаж состоит из двух человек. Максимальное число десантируемых бойцов - 13.

В среду также стало известно, что специалисты 485-го военного представительства Минобороны России приняли на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре три многоцелевых истребителя Су-35С. Два из них поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний в Липецке. Третий будет "служить" на Дальнем Востоке, в 23-м Таллинском истребительном авиаполку.

Минобороны РФ сообщило, что эта поставка завершает пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в полки ВКС РФ были поставлены 50 самолетов Су-35С. В ведомстве подчеркнули, что эта крылатая машина относится к поколению "4++", отличается высокой маневренностью, наличием широкой номенклатуры вооружения и "интеллектуальной" поддержкой экипажа.

Юрий Гаврилов