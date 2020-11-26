На Тайване открыли верфь для строительства субмарин

После многолетнего противодействия со стороны Китая Тайвань всё же получит новые субмарины. Вчера, 24 ноября, информационное агентство Reuters сообщило о том, что в Гаосюне прошла торжественная церемония открытия новой верфи корпорации CSBC Taiwan, на которой будут строить подводные лодки.

Для Тайваня строительство субмарин имеет очень высокий приоритет, о чём свидетельствует присутствие на церемонии президента Китайской Республики Цай Инвэнь. Всего в рамках утверждённой программы планируется построить восемь подлодок.

Торжественная церемония открытия новой верфи корпорации CSBC Taiwan Источник изображения: reuters.com

Тайваньскую национальную программу проектирования и строительства неатомных подводных лодок ведёт Национальный Чжуншаньский институт науки и технологий (NCSIST) при техническом содействии США. Постройкой субмарин будет заведовать корпорация CSBC Taiwan. Первую из подлодок планируется принять на вооружение к 2025 году.

Сегодня на вооружении тайваньских ВМС состоят четыре подлодки: две типа Guppy и две типа Sea Dragon. При этом к выполнению военных задач пригодны только две субмарины типа Sea Dragon, построенные в 80-е годы, а подлодки типа Guppy 1945 года постройки небоеспособны и используются для учебных целей. Ещё в 90-е годы Минобороны Тайваня запланировало покупку восьми дизель-электрических субмарин у иностранного поставщика. Китайская Республика вела переговоры с США, Германией и Испанией, но из-за давления Китая все эти страны отказались от поставок или заморозили переговорный процесс.

В 2016 году тайваньская судостроительная корпорация China Shipbuilding Corporation (CSBC) в рамках национальной программы обновления подводного флота открыла центр разработки подлодок. В 2017 году Минобороны Тайваня официально объявило о планах постройки новых боевых субмарин собственными силами, а в мае прошлого года президент Китайской Республики Цай Инвэнь дала официальный старт строительству верфи для постройки субмарин.