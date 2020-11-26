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РИА Новости

Администрация Трампа готовит крупные санкции против России, пишут СМИ

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Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 25 ноября/ Радио Sputnik. Администрация действующего президента США Дональда Трампа готовит новый список санкций, в который могут включить Минобороны РФ и десятки предприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на черновой вариант проекта, с которым ознакомилось агентство.

По данным РИА Новости, изначально санкционный перечень был направлен против китайских организаций, которые сотрудничают с военными, но также в него попадут и российские предприятия.

Так, США планируют включить в него 28 отечественных организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения, а также научные центры.

Кроме того, в документе фигурирует неназванное ФГУП, связанное с администрацией президента России, Минобороны РФ, один из подведомственных ведомству центров, ряд других предприятий ОПК и гражданской промышленности, а также экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Ранее радио Sputnik сообщило, что три российские компании попали под санкции США.

Ранее радио Sputnik сообщило, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые американские рестрикции против российских компаний нелегитимными.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
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