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ЦАМТО

Модернизированный понтонно-мостовой парк получили инженеры ЦВО

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Наведение понтонно-мостовой переправы береговым и речным звеном парка ПМП на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Наведение понтонно-мостовой переправы береговым и речным звеном парка ПМП на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЦАМТО, 25 ноября. Модернизированный понтонно-мостовой парк на базе автомобилей КамАЗ поступил на вооружение инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Современная модификация парка состоит из 36 ед. автомобильной техники: береговые и речные звенья на базе автомобилей КамАЗ-53501, комплекты оперативного развертывания временных дорог вместо устаревших "выстилок", а также буксирно-моторные катера БМК-460 на базе новых автомобилей КамАЗ-63501. Понтонно-мостовой парк предназначен для устройства паромных и мостовых переправ через водные преграды на пути движения войск.

Полк, формирование которого завершится до конца ноября, будет выполнять задачи инженерного обеспечения транзитных перевозок и перегруппировки войск в Сибири. В составе вновь сформированной воинской части инженерно-саперный, понтонно-переправочный, инженерно-технический батальоны и подразделения обеспечения.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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