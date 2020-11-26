Первый вертолет "Ансат" для Республики Сербской

АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) 23 ноября 2020 года сообщило, что передал первый легкий вертолет "Ансат" в медицинской комплектации министерству внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Это первое воздушное судно, переданное в рамках контракта на три вертолета. Это стало первой поставкой вертолета "Ансат" для европейского заказчика.

Первый построенный для министерства внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина) вертолет "Ансат" в медицинской комплектации производства АО "Казанский вертолетный завод" (в составе АО "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех) (с) АО "Вертолеты России"

"Ансат" для Республики Сербской укомплектован медицинским модулем с носилками и медицинской полкой. В салоне располагается место для перевозки пострадавшего и два кресла для сопровождающих медиков. В состав медицинского оснащения входит система искусственной вентиляции легких, теле-ЭКГ, позволяющая вести мониторинг сердечной деятельности в режиме реального времени, и другое оборудование для эвакуации больных разной степени тяжести. В комплекте поставки - пять кресел, которые можно установить вместо медицинского модуля, и перевозить в салоне вертолета 7 пассажиров. Также на воздушном судне установлена система активного гашения вибраций.

"Эта поставка свидетельствует о конкурентоспособности "Ансата" на европейском рынке, и мы видим перспективы для новых заказов. Уверен, европейские операторы по достоинству оценят выгодную стоимость эксплуатации вертолета, его универсальность и надежность. Еще два "Ансата" для нужд полиции будут переданы Республике Сербской в 2021 и 2022 годах, они будут дополнительно оснащены поисковыми прожекторами, системой беспарашютного десантирования, лебедкой и внешней подвеской", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

В рамках контракта на поставку трех вертолетов Республике Сербской три техника и два пилота заказчика прошли обучение в авиационном учебном центре КВЗ (АУЦ КВЗ). Программа включала подготовку по конструкции и техническому обслуживанию планера, силовой установки и систем вертолета "Ансат" для авиатехников, а также теоретическое обучение, занятия на новом тренажере "Ансата" и практическую летную подготовку для пилотов. Курсанты успешно сдали экзамены и получили документы, подтверждающие их квалификацию. В дальнейшем в АУЦ КВЗ запланировано поэтапное обучение специалистов летного и технического состава по мере поставок вертолетов - в следующие два года подготовку пройдут еще 4 пилота и 6 техников.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. "Ансат" сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье. В 2019 году Федеральное агентство воздушного транспорта сертифицировало увеличение ресурса фюзеляжа "Ансата" до 16 000 летных часов. В 2020 авиационные власти России сертифицировали установку на "Ансат" системы аварийного приводнения и инфекционных боксов для транспортировки больных с коронавирусной инфекцией, "Ансат" получил более совершенный и эргономичный медицинский модуль. Также было выдано одобрение главного изменения на увеличение ограничений летной годности ряда основных агрегатов вертолета.

Первый построенный для министерства внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина) вертолет "Ансат" в медицинской комплектации производства АО "Казанский вертолетный завод" (в составе АО "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех) (с) АО "Вертолеты России"