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Коронавирус обезглавил украинское ракетостроение

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Источник изображения: vpk-news.ru

Гендиректор КБ «Южное» Александр Дегтярев скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщает Офис президента.

«Сегодня зловещий ковид забрал еще одного «украинца» - Александра Дегтярева, генерального директора КБ «Южное». Он был из тех, чья жизнь хранила для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты», – говорится в сообщении ОП в Telegram.

Должность генерального директора Дегтярев занимал последние два года – с 2018 года. С 2010 по 2016 годы работал генеральным конструктором – генеральным директором.

Родился Дегтярев в Кировской области в России, образование получил по профилю «двигатели летательных аппаратов» в Ленинградском механическом институте и окончил экономический факультет Днепропетровского национального университета. Стажировался в аэрокосмических компаниях США и Франции.

Работал в КБ «Южное» с 1975 года. Карьерный путь начался с должности инженера. КБ «Южное» разрабатывает боевые ракетные комплексы и ракетно-космические системы; является главным предприятием космической отрасли Украины, которое обеспечивает реализацию полного цикла создания и эксплуатации ракетно-космической техники (РКТ).

Среди известных разработок: ракеты – «Циклон», «Зенит», «Маяк», «Антарес»; боевые ракетные комплексы Р-12, РТ-20П, УР-100, Р-36М; космические аппараты Сич-1, МС-1-ТК, Океан-А, сообщает УНИАН.

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Antares РН
Р-12
РС-20Б
Компании
КБ "Южное"
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