Гражданское авиастроение России может впервые попасть под санкции США

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ключевые предприятия гражданского авиастроения России впервые могут попасть под санкции США, следует из чернового проекта соответствующего списка, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

В документе указано более десяти предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

Речь идет о санкционном списке, подготовленном администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными. В список также могут быть включены российские организации.

В сентябре нынешнего года в Минпромторге объявили, что иностранные поставщики комплектующих для российской авиации одновременно уже отказались сотрудничать с Россией.

В министерстве связывали это с попытками остановить отечественные проекты в области гражданского авиастроения. Следующим шагом, по прогнозу Минпромторга, станут ограничения на поставку микроэлектроники.

В настоящее время в России с использованием зарубежных комплектующих изготавливается самолет Superjet-100 и перспективный МС-21. Реализация последнего проекта затянулась, в том числе, из-за ранее наложенных санкций на производителя композитного крыла самолета.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее не исключил изменений в структуре управления гражданской авиапромышленности в случае введения западных санкций.