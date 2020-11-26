В Совфеде оценили "ракетный сюрприз" США в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что данные о выпущенных в рамках учений американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма не стали чем-то неожиданным для России.

Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.

"Ничего внезапного и неожиданного в учениях американских военных для нас нет, так как всем давно ясно, что США – это страна-агрессор. Защита Крыма находится на очень высоком уровне. Любая агрессия против России очень плачевно закончится для агрессора, кто бы это ни был. Так что так называемый "ракетный сюрприз" никого не удивил и США, мягко говоря, попросту не удался, а учитывая высокую степень готовности российской армии, никогда не удастся", - сказал РИА Новости Цеков.

При этом, по его словам, появившаяся в СМИ информация об учениях американских военных в очередной раз доказывает их агрессивный настрой.

"Мы и так готовы к их намерениям, а теперь будем готовы еще больше", - подчеркнул сенатор.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".