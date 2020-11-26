Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57

Турецкому изданию стало известно, что Россия подписала контракт на продажу 14 истребителей Су-57 на сумму 2 миллиарда долларов. Эта сделка позволит покупателю стать страной с одними из лучших военно-воздушных сил на всем африканском континенте. Что это за страна и как отреагировали турецкие читатели — в материале Haber7.

Стал известен первый заказчик истребителей Су-57 российского производства. Алжир подписал с Россией контракт на покупку 14 Су-57 на сумму 2 миллиарда долларов.

Министерство обороны Алжира заявило, что в рамках переговоров с Министерством обороны России достигнуто соглашение о приобретении истребителей нового поколения Су-57 на сумму около 2 миллиардов долларов.

"Этот контракт делает Алжир первым иностранным заказчиком истребителей нового поколения Су-57, серийное производство которых началось в июле 2019 года", - сообщило информационное издание "Полит Россия" со ссылкой на американское издание "Милитери уотч" (Military Watch).

Российские СМИ отметили, что покупка Су-57 позволит Алжиру стать африканской страной с одними из лучших военно-воздушных сил на всем континенте.

Комментарии читателей:

Али: Думаю, нам тоже нужно будет купить 50-100 таких истребителей. В переходный период, до нашего TF-X, у нас могут возникнуть трудности. Если грекам дадут F-35, это будет проблемой, у Израиля они уже есть. Мы не должны рассчитывать только на С-400. Наши беспилотники уничтожали российские системы ПВО, то же самое может случиться и с нами. Нужно быть сильными во всех сферах.

Верный: Али, наши беспилотники уничтожали С-300.

Джем: Даст бог, мы сами создадим лучший истребитель из лучших. Пусть и Россия, и Америка держатся от нас подальше.

Темель: То есть дороже F-35??

ведат: Темель, нет, не дороже F-35, но лучше.

Хакан: Темель, 14 F-35 - это 3,8 миллиарда долларов, кто вас учил математике.

Экономист: Значит, и Турция скоро купит Су-57. Эта новость об этом говорит.

Ибрагим: Во-первых, не только сами самолеты, но и обслуживание, оборудование, запасные части. Во-вторых, русские, к сожалению, продают экспортный вариант.

Мухиттин Аксой: Нет, друзья, мы сами будем создавать, нам не нужны ничьи вооружения, ни самолеты, ни танки. Сами сделаем и будем продавать своим друзьям.