Выход США из соглашения об открытом небе: чем это грозит Украине (Главред, Украина)

За последние годы США и РФ разрушили многолетнюю систему взаимного доверия. После выхода США из договора об открытом небе, Россия может в любой момент начать применение тактического ядерного оружия в отдельных конфликтах, в частности, и на Украине. Такие дикие фантазии рисует украинский эксперт, видимо, пытаясь запугать сограждан пресловутой российской угрозой.

США официально объявили о выходе из соглашения об открытом небе. Инициатором выступил президент Дональд Трамп, поскольку он подозревал Россию в том, что она злоупотребляет своим правом полетов над территорией США. Последней каплей стал пролет российского самолета над командными центрами США, над которыми он не имел права летать.

Но проблема не только в каких-то технических нарушениях. Это решение США было частью сложного процесса разрушения взаимной договорной базы контроля над распространением ядерного оружия. В самих США уже признают, что после выхода из договора ключевых участников, он, в некоторой степени, теряет свое значение и это - очередной удар по системе взаимного доверия, которая строилась несколько десятков лет.

Теперь вопрос о том, могут ли обе страны начать новую гонку вооружений, уже даже не стоит, потому что фактически она уже началась. Это касается, прежде всего, наращивания Россией ракет средней и малой дальности, которые не были охвачены никакими соглашениями, ведь большинство из этих соглашений касалось стратегических наступательных вооружений.

Выход из Договора о РСМД произошел именно потому, что Россия начала не только обновлять свой ядерный арсенал, но и развивать средства, которые неподконтрольны международным договоренностям. К слову, неделю назад президент РФ Владимир Путин проводил двухдневные совещания со своими военными начальниками, где как раз обсуждалась модернизация российской ядерной триады. Поэтому временные договоренности между США и РФ о том, что они перейдут к переговорам по заключению нового соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений и обязанности приостановить наращивание этих средств - это, в определенной степени, жест доброй воли, который может вновь остановить эту гонку вооружений.

Позиция Китая по этому вопросу остается неизменной - он не хочет себя загонять в рамки этих ограничений, по крайней мере пока он не достигнет паритета. Потому что Китай, хотя и является третьей страной в мире по ядерному потенциалу, и у него количество стратегических боеголовок, даже после всех договоров об ограничении и сокращении ядерного оружия, по сравнению с США и РФ является просто несоизмеримым, - у России и США их около 1500-1700, а в Китае - около 320.

Поэтому, возможно, если бы отношения между США и РФ можно было бы характеризовать как сотрудничество, они бы смогли каким-то образом повлиять на Китай, но пока что отношения двух стран больше похожи на конфронтацию, поэтому вряд ли им удастся его убедить.

Тем не менее, перспектива подписания нового договора возможна - очевидно, что будет, если не попытка перезагрузки, то, возможно, поиск новых, более реалистичных подходов к отношениям с Россией, как это уже было при Трампе, который пытался заключить Big Deal с другом Владимиром. Потому что Байден гораздо опытнее в политике и не питает никаких иллюзий в отношении РФ.

На самом деле, значительно большая опасность кроется сейчас не в сфере стратегических вооружений, а в сфере тактического оружия, потому что снижается порог применения ограничения ядерных зарядов в отдельных конфликтах, что может привести к неконтролируемой эскалации. В частности, в ядерной доктрине РФ, например, содержится положение, которое дает руководству Российской Федерации применять ядерное оружие даже в случае неядерного конфликта, когда, как там сказано, "под угрозу ставится существование российского государства".

И в таком случае это может касаться Украины. Один из российских идеологов в 2008 году уже писал статью "Операция "Механический апельсин‟", где детально изображалась российская агрессия против Украины, которая повторилась в 2014 году почти во всем, за исключением лишь нанесения ограниченного ядерного удара по Чернобыльской зоне, который должен был бы склонить Украину к капитуляции и напугать всех как коллективная мера от вмешательства в зону российских интересов. На сегодня это маловероятно, но если Россия будет рассматривать список точек для нанесения такого удара, то тогда Украина может оказаться в нем, если не первой, то второй.

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова

Алексей Мельник