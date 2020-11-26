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Российская газета

NI прокомментировал новость о преемнике "Искандера"

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Источник изображения: rg.ru

Создание преемника оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" позволит России не только нарастить огневую мощь, но и завоевать рынки вооружения в странах Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщает журнал The National Interest.

Поводом для публикации стало заявление начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского. Напомним, в интервью "РГ" он заявил, что модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину. В то же время генерал отметил, что сегодня имеется достаточный научный задел для его создания перспективного комплекса.

Поступивший на вооружение в 2006 году ракетный комплекс "Искандер", напоминает NI, прошел испытание в горячих точках и доказал свою эффективность в Сирии. Потенциал мобильной баллистической системы малой дальности оказался настолько велик, что после модернизации появился новый комплекс "Искандер-М".

Тактический ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей противника на дальности до 500 километров. Ракеты могут быть перенацелены во время полета, а боеголовки с оптическим наведением могут управляться с самолетов ДРЛО или беспилотников. Кроме того, летом прошлого года "Искандер-М" использовался в качестве противокорабельной платформы для стрельбы по целям в акватории Черного моря.

Если Россия создаст новый комплекс, "Искандер-М" сможет найти покупателей на мировом рынке, пишет NI. Несколько стран выразили интерес к платформе, включая Сирию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. На сегодняшний день системы "Искандер" получили только Армения и Алжир", - сообщается в публикации.


Николай Грищенко

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Алжир
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