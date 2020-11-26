Войти
Известия.ru

Воздушно-космические силы РФ получили три новых истребителя Су-35С

539
0
0

Российские военные получили новые истребители Су-35С. На вооружение Воздушно-космических сил РФ поступили три самолета, сообщает телеканал «Известия». Боевые машины собраны в Комсомольске-на-Амуре. Поставка завершает пятилетний контракт.

Российские военные получили новые истребители Су-35С. На вооружение Воздушно-космических сил РФ поступили три самолета, сообщает телеканал «Известия». Боевые машины собраны в Комсомольске-на-Амуре. Поставка завершает пятилетний контракт.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Похожие новости
21.06.2017
Россия гонится за "Раптором"
10.03.2017
Российская армия получит десять истребителей Су-35С в 2017 году
22.01.2016
Какая российская авиатехника интересует арабский мир
19.05.2014
Китай превратит Су-35 в носитель ядерного оружия
12.12.2013
Темпы перевооружения военной авиации России
02.12.2011
ВВС России в 2012 году вооружатся 60 комплексами ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 21:00
  • 57
Огневая мощь свободы
  • 26.11 20:17
  • 2
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 26.11 20:05
  • 2
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 26.11 18:40
  • 2
Испытания "Царь-пули" сняли на видео в США
  • 26.11 18:10
  • 347
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.11 17:56
  • 3
Экономия без ущерба
  • 26.11 14:37
  • 6
Предавая друзей
  • 26.11 13:52
  • 2
Минобороны России под санкциями: какие планы строят в США
  • 26.11 12:57
  • 7
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.11 11:04
  • 63
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 08:09
  • 2154
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.11 05:18
  • 126
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 26.11 03:31
  • 1
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 26.11 03:31
  • 1
В России отреагировали на планы США ввести санкции против Минобороны
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»