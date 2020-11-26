Воздушно-космические силы РФ получили три новых истребителя Су-35С

Российские военные получили новые истребители Су-35С. На вооружение Воздушно-космических сил РФ поступили три самолета, сообщает телеканал «Известия». Боевые машины собраны в Комсомольске-на-Амуре. Поставка завершает пятилетний контракт.

Российские военные получили новые истребители Су-35С. На вооружение Воздушно-космических сил РФ поступили три самолета, сообщает телеканал «Известия». Боевые машины собраны в Комсомольске-на-Амуре. Поставка завершает пятилетний контракт.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.