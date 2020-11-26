Китайцы отправили «Чанъэ-5» за лунным грунтом

Китай может стать третьей страной, получившей собственные образцы лунного грунта. В ночь с 23 на 24 ноября с космодрома на острове Хайнань стартовала ракета «Чанчжэн-5» с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5» для сбора реголита с поверхности Луны.

Миссия «Чанъэ-5» — следующий этап китайской лунной программы, в рамках которого автоматическая станция должна выполнить посадку на поверхность Луны, взять пробу грунта и доставить её на Землю. Задачи китайской лунной миссии в общем повторяют цели советской автоматической станции «Луна-24». Трансляция пуска ракеты велась в прямом эфире на YouTube и сейчас доступна для просмотра.

Трансляция пуска ракеты «Чанчжэн-5» с аппаратом «Чанъэ-5»

Посадочная площадка — вулканический пик Рюмкера, расположенный в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны. Исследовательская команда намерена взять образец грунта возрастом «всего» 1,2 млрд лет (намного моложе образцов, доставленных на Землю американскими астронавтами в ходе программы «Аполлон»).

В случае успеха «Чанъэ-5» станет первой с конца 70-х годов миссией по доставке реголита (поверхностного слоя сыпучего лунного грунта) на Землю. Ранее миссию «Чанъэ-5» неоднократно переносили по разным причинам.