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ЦАМТО

Экипаж судна "Коммуна" совершает переход из Новороссийска в Севастополь с аппаратом АС-28 на борту

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Спасательное судно «Коммуна»
Спасательное судно «Коммуна» Черноморского флота.
Источник изображения: Владимир Пасякин / vpk-news.ru

ЦАМТО, 25 ноября. Экипаж старейшего спасательного судна "Коммуна" Черноморского флота (ЧФ) осуществляет переход в пункт базирования Севастополь после приема на борт глубоководного аппарата АС-28 в Новороссийской военно-морской базе.

Аппарат АС-28 ранее прибыл железнодорожным транспортом в Новороссийск из Санкт-Петербурга, где на одном из судоремонтных заводов прошла его модернизация.

После разгрузки АС-28 с железнодорожной платформы специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ ЧФ подготовили аппарат и спустили при помощи крана на воду, после чего экипаж "Коммуны" поднял аппарат на борт.

Спасательное судно "Коммуна" является штатным носителем глубоководного аппарата АС-28.

Глубоководный аппарат АС-28 прошел модернизацию и плановый ремонт, в ходе которого на него были установлены современные системы управления движением, обновленная звукоподводная связь и аппаратура видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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