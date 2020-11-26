Войти
ЦАМТО

Адмиралтейские верфи спустят на воду уникальную платформу для Арктики

990
0
+1
Проектное изображение строящейся для Росгидромета на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404)
Проектное изображение строящейся для Росгидромета на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404).
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 25 ноября. Адмиралтейские верфи (входят в ОСК) готовят к спуску на воду уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) "Северный полюс". Торжественная церемония запланирована на 18 декабря.

Платформа "Северный полюс" заказана Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). В задачи судна будет входить проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических наблюдений в Северном Ледовитом океане.

Данное научно-экспедиционное судно не имеет аналогов в мире. "Северный полюс" способен самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ЛСП оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников. Также "Северный полюс" будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.

Ледостойкая платформа "Северный полюс" возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции прямо на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс". Такое же название получила строящаяся на верфях ЛСП. Однако сегодня, в связи с таянием ледников, продолжительное нахождение и дрейф на них стали невозможными. Уникальная платформа, которую строят Адмиралтейские верфи, позволит эффективно и безопасно выполнять широкий комплекс исследований в Северном Ледовитом океане, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-38
Ми-8
Компании
Адмиралтейские верфи
Севмаш
Проекты
Арктика
Похожие новости
31.08.2020
Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
16.07.2015
Беспрецедентный форум
30.11.2009
Оборонно-промышленный комплекс в январе-октябре 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 21:00
  • 57
Огневая мощь свободы
  • 26.11 20:17
  • 2
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 26.11 20:05
  • 2
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 26.11 18:40
  • 2
Испытания "Царь-пули" сняли на видео в США
  • 26.11 18:10
  • 347
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.11 17:56
  • 3
Экономия без ущерба
  • 26.11 14:37
  • 6
Предавая друзей
  • 26.11 13:52
  • 2
Минобороны России под санкциями: какие планы строят в США
  • 26.11 12:57
  • 7
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.11 11:04
  • 63
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 08:09
  • 2154
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.11 05:18
  • 126
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 26.11 03:31
  • 1
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 26.11 03:31
  • 1
В России отреагировали на планы США ввести санкции против Минобороны
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»