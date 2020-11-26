Адмиралтейские верфи спустят на воду уникальную платформу для Арктики

ЦАМТО, 25 ноября. Адмиралтейские верфи (входят в ОСК) готовят к спуску на воду уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) "Северный полюс". Торжественная церемония запланирована на 18 декабря.

Платформа "Северный полюс" заказана Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). В задачи судна будет входить проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических наблюдений в Северном Ледовитом океане.

Данное научно-экспедиционное судно не имеет аналогов в мире. "Северный полюс" способен самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ЛСП оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников. Также "Северный полюс" будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.

Ледостойкая платформа "Северный полюс" возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции прямо на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс". Такое же название получила строящаяся на верфях ЛСП. Однако сегодня, в связи с таянием ледников, продолжительное нахождение и дрейф на них стали невозможными. Уникальная платформа, которую строят Адмиралтейские верфи, позволит эффективно и безопасно выполнять широкий комплекс исследований в Северном Ледовитом океане, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".