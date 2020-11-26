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ЦАМТО

Переброска американской РСЗО в Румынию и проведенные стрельбы являются не более чем рядовым тактическим эпизодом учений

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Пуск ракеты из M142 HIMARS
Пуск ракеты из M142 HIMARS.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 25 ноября. Переброска американской РСЗО в Румынию и стрельбы в направлении Черного моря являются не более чем рядовым тактическим эпизодом учений, преувеличивать значение которых нет никаких оснований.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Forbes, опубликовал статью, согласно которой Сухопутные войска США на прошлой неделе в ходе учений перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем оперативно вернули установки на базу в Германии. Все это, как пишет издание, "произошло всего за несколько часов".

По версии автора статьи, подобные маневры являются "посланием для Москвы", демонстрирующим "восстановление огневой мощи" американской армии.

"Это дежурный тактический эпизод, который представляется прессой как небывалый успех США. Мифические военные достижения американских вооруженных сил следуют из ангажированности западных журналистов, которые раздувают этот эпизод до масштабов "невиданной победы", к тому же оторванных от реалий на театре военных действий", – сказал И.Коротченко.

Он подчеркнул, что система дислокации войск Южного военного округа РФ и боевой потенциал как ударных, так и оборонительных систем вооружений надежно гарантирует безопасность России и, в частности, Крыма.

"Любая попытка атаковать Россию с территории Румынии или какой-либо еще страны-члена НАТО приведет к незамедлительному сокрушительному ответному удару с крайне печальными последствиями для агрессора, и ему об этом хорошо известно, поэтому максимум на что способны США и их союзники по НАТО в Европе – это "бряцать оружием" на страницах западных СМИ", – отметил собеседник агентства.

HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Система HIMARS авиатранспортабельна на самолете C-130.

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