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Известия.ru

В ОП Крыма заявили о готовности ответить на «ракетный сюрприз» США

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Источник изображения: Фото: twitter.com

Республика Крым надежно защищена современными новейшими противоракетными комплексами, которые могут не только нейтрализовать любой «ракетный сюрприз», но и нанести ответный сокрушительный удар. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель главы Общественной палаты региона Александр Форманчук в среду, 25 ноября.

«Территории Крымского полуострова сегодня надежно защищена современными новейшими противоракетными комплексами, которые способны даже при такой близости не только эффективно нейтрализовать угрозу, но и, если понадобится, нанести сокрушительный ответ», — сказал Форманчук.

Он подчеркнул, что если «кому-то кажется, что Россия оставит всё это без внимания» и не будет готова к отражению такого рода угрозы, то «они ошибаются».

По словам замглавы крымской ОП, подобное поведение американских военных не стало сюрпризом, отмечает «Газета.Ру».

Форманчук добавил, что в последнее время участились провокации в отношении Крыма.

«К большому сожалению, мы являемся свидетелями дальнейшего обострения международных отношений и международной ситуации. И тема Крыма выступает удобным поводом для нагнетания такого рода провокаций», — указал он.

Ранее в среду журнал Forbes писал, что 19 ноября военные США с авиабазы Рамштайн в Германии перебросили в Румынию две ракетные системы дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем пешно вернули боевые машины на базу в ФРГ.

Авторы статьи считают, что это было «посланием» для Москвы. Они утверждают, что американская армия в Европе «восстановила свою дальнобойную огневую мощь» и хочет, чтобы «россияне это знали».

В начале августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США проводят перегруппировку своих сил в Европе для продвижения к границам России. По его словам, Вашингтон собирается усилить «сдерживание» Москвы и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ.

В тот же день глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что наращивание военного присутствия США в Европе влечет за собой деградацию в сфере безопасности на континенте.

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Страны
Германия
Россия
Румыния
США
Продукция
HIMARS
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