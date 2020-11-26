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Известия.ru

Стали известны подробности американо-румынских учений с пусками ракет

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Источник изображения: Фото: U.S. Army

В румыно-американских учениях Rapid Falcon («Быстрый сокол») 19 ноября приняли участие более 130 военных с 30 единицами боевой техники. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство национальной обороны Румынии.

Уточняется, что учения прошли на базе Михаил Когэлничану и на полигоне Капу Мидия в уезде Констанца, которые расположены на юго-востоке Румынии.

Как отмечают в оборонном ведомстве, учения были проведены с целью «развития и укрепления взаимодействия между сухопутными силами Румынии и США».

В учениях с артиллерийскими стрельбами США использовали две мобильные ракетные системы HIMARS 41-й бригады сухопутной артиллерии из гарнизона Графенвер (Германия), а румынские сухопутные силы — три румынские реактивные системы залпового огня LAROM 8-й бригады LAROM «Александру Иоан Куза» из Фокшань.

При этом также подчеркивается, что провести учения было необходимо для «развитие партнерства между двумя крупными артиллерийскими частями» , так как 8-я бригада LAROM «Александру Иоан Куза» начиная с 2021 года будет оснащена системами HIMARS.

Ранее в среду Forbes написал о том, что армия США на прошлой неделе в ходе учений выпустила несколько ракет около российского форпоста на Черном море. В материале было сказано, что это было посланием для россиян.

Как отмечал Forbes, 19 ноября американские военные с авиабазы Рамштайн в Германии перебросили в Румынию две ракетные системы дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем поспешно вернули боевые машины на базу в ФРГ. Все это произошло в течение нескольких часов.

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Германия
Россия
Румыния
США
Продукция
HIMARS
Проекты
Военные учения
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