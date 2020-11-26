США перебросили ракетные установки из Германии ради стрельб в Черном море

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сухопутные войска США на несколько часов перебросили по воздуху в Румынию две мобильные боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) ради стрельб на побережье Черного моря.

Учения прошли 19 ноября. Как сообщал портал DVIDS, установки транспортировали с авиабазы Рамштайн в Германии. Сразу же после мероприятий расчеты увезли обратно на самолетах С-130 Hercules.

Журнал Forbes назвал совместные маневры США и Румынии "ракетным сюрпризом" для российской группировки в Крыму. Авторы материала считают, что стрельбы показали "восстановление огневой мощи" американской армии, поскольку с 2006 года у Пентагона не было таких РСЗО в Европе.

HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS.

Без неожиданностей

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что пуски не стали сюрпризом для России.

"В тот момент, когда любой снаряд летит в направлении Крыма, его берут на сопровождение, при подлете к нашим территориальным водам отдается команда на перехват. Если действия в отношении полуострова нашим военным командованием признаны агрессией — действует принцип "ответка", — сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, война в Сирии показала, что российские ЗРК способны успешно отражать ракеты как ближнего, так и дальнего действия.

"Невиданные победы"

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал пуски "дежурным тактическим эпизодом", который американская пресса раздула до масштабов "военного успеха",

"Мифические военные достижения американских вооружённых сил следуют из ангажированности западных журналистов, которые раздувают этот эпизод до масштабов "невиданной победы", к тому же оторванных от реалий на театре военных действий", — заметил эксперт.

Коротченко подчеркнул, что боевой потенциал ударных и оборонительных вооружений надежно гарантирует безопасность России.