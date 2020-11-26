Командир батареи "Бастионов" рассказал об уникальном пуске в Арктике

Стали известны подробности пуска крылатой ракеты "Оникс" из ПБРК "Бастион" на Крайнем Севере.

Первая стартовая батарея первого дивизиона ПБРК "Бастион" Камчатской отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады за последние четыре года уже трижды побывала в командировках за полярным кругом. А в конце этого года она совершила уникальный пуск в Арктике. Об этих учениях "Красной Звезде" рассказал командир батареи, капитан Иван Прохоров. Одной из ударных групп поставили задачу поразить морскую цель из глубины территории.

"Особенностью этой стрельбы стало то, что мы усложнили полетное задание ракеты. Другими словами, задали крылатому снаряду траекторию, по которой он должен безопасно пройти все складки местности и выйти на прямой пеленг на цель", - пояснил Иван Прохоров.

Ранее подобных пусков ни одно из береговых соединений ВС РФ, вооруженных ПБРК "Бастион", не совершало. Но батарея справилась с непростым заданием. Ракета обошла все естественные препятствия и уничтожила надводную цель.

В прошлом году первая стартовая батарея капитана Ивана Прохорова вошла в Книгу рекордов Вооруженных Сил страны. Она первая в России осуществила пуск ракеты из "Бастиона" в Западном полушарии на максимальном удалении от береговой черты. В этом году батарея претендует на звание ударной и Кубок главнокомандующего ВМФ России.

Олег Корякин