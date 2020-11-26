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Главред (Украина): появилось видео, как корабль РФ «Адмирал Виноградов» вытесняет эсминец США «Джон Маккейн»

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В сети появилось видео, на котором российский большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» вытесняет из залива Петра Великого эсминец США «Джон Маккейн». Украинское издание подчеркивает, что инцидент произошел в российских территориальных водах.

Российское военное ведомство опубликовало видео, на котором большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вытесняет эсминец США "Джон Маккейн" из территориальных вод РФ в заливе Петра Великого. Видео опубликовано в YouTube. О происшествии сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российская сторона утверждает, что эсминец вторгся в территориальные воды РФ в Японском море. Его остановил большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов", пригрозив судну тараном. После предостережения "Джон Маккейн" сразу вышел в нейтральные воды.

Отреагировали на происшествие и в США. В Вашингтоне заявили, что американский эскадренный миноносец (эсминец - прим. ред.) "Джон Маккейн" не нарушал российскую границу на юге Приморского края. Экипаж корабля проводил операцию по обеспечению свободы судоходства. В его зону ответственности входит западная часть Тихого и восточная часть Индийского океанов.

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