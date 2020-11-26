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Российская газета

Российские корветы могут стать самыми грозными кораблями в Африке

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Источник изображения: Алексей Мирный/ТАСС

Российские корветы проекта 20380 типа "Стерегущий" могут стать самыми грозными кораблями в Африке. Несмотря на небольшие размеры, каждый из боевых кораблей имеет по двенадцать вертикальных пусковых ячеек, которые могут использовать широкий спектр ракет.

Как пишет издание Military Watch, Алжир купит для своих ВМС три корвета типа "Стерегущий". Издание, заявив о заключении контракта, не сообщает об источниках получения данной информации.

Military Watch считает корветы проекта 20380 грозными кораблями. Они относятся к самым вооруженным боевым кораблям своего типа, а по огневой мощи превосходят и более крупные. У корветов стальной корпус и надстройка из композитных материалов, что делает их малозаметными.

Издание считает, что российские корабли будут иметь значительные преимущества перед любым другим классом алжирских надводных кораблей и, вероятно, станут самыми боеспособными на африканском континенте.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Проекты
20380 Корвет-1
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